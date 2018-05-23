Bekaş İnşaat, Kayseri’deki yarım asırlık tecrübesini Ankara’ya taşıyor

Ş, Genel Müdürlüğünü Başkent Ankara’ya taşıdı. Genel Müdür Muzaffer Kahraman, yarım asırlık tecrübeleriyle artık Ankara’da hizmet vereceklerini ifade etti.

Kökleri 1960’lara dayanan Bekaş İnşaat A.Ş.’nin, bugüne kadar çok sayıda konut projesi gerçekleştirdiğin hatırlatan Genel Müdür Muzaffer Kahraman, “Bizler bugün itibarı ile artık kabuğuna sığmayan bu firmamızı, yılların verdiği tecrübe ve birikimle oluşturduğumuz Bekaş Kalitesini, ülkemizin birçok şehri ile tanıştırmak istiyoruz” dedi.

Ankara’dan sonra İzmir, Antalya ve İstanbul

Başkente 2018 yılında 3 yeni projeyle merhaba diyeceklerini dile getiren Kahraman, daha sonra İzmir, Antalya ve İstanbul’da konut projeleri gerçekleştirerek Bekaş İnşaatı ulusal bir firma haline getireceklerini ifade etti. Kahraman, Ankara’da önce Çankaya’da başlayacakları projelere dair şu bilgileri verdi:

“Önce Çankaya’da Çiğdem Mahallesinde, daha sonra Yenimahalle’de ve son olarak ta Kuzgun’da projelerimizi ardı ardına yükselteceğiz. Ankara’nın kalbinde, Başkent’in en merkezi lokasyonunda, Çiğdem Mahallesinde başladığımız iddialı projemizle, müşterilerimizi ODTÜ yolunun yanı başında doğa ile iç içe bir mekânda konforlu bir yaşama davet ediyoruz. Toplamda 70 bin metre kare alanda imalatına başlamış olduğumuz projemiz, kendine has mimarisi ve 20 bin metre kare yeşil alanı ile göz doldurmaktadır. Bekaş Başkent projemizde müşterilerimizin konforunuzu eşsiz kılacak bütün detaylar düşünülmüştür. Eksiksiz bir konfor ve modern bir bakış açısı ile 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 15 katlı dört blokluk sitemizde toplam 377 daire bulunmaktadır. Kullanıcı gereksinimlerine 4+1 ve 5+1 dairelere dönüşebilen fonksiyonel projemizle, Ankara’nın merkezinde lakin şehrin karmaşasından uzakta, yemyeşil bir doğanın içerisinde müşterilerimizi huzura davet ediyoruz. Birbirinin ışığını kesmeyecek şekilde doğanın yeşilinde ve eşsiz kokusu içerisinde konumlandırılan ve kapalı havuzundan geniş koşu parkuruna kadar projemizde her türlü sosyal ve yaşam alanlarımız mevcuttur.

Uygun fiyatlara kaliteli konutlar

Kaliteli konutları uygun fiyatlarla sunduklarının altını çizen Kahraman, “Bekaş Başkent’i lansman fiyatlarından satışa açtık. Hamdolsun beklentilerimizin üzerinde inanılmaz bir talep oluştu. Müşterilerimizin bu yoğun ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. 3 bin 200 TL’den başlayan taksitlerle ve esnek ödeme seçenekleri ile müşterilerimizi uygun fiyatlardan ev sahibi yapıyoruz. Üstelik Kayseri ve Ankara’daki projelerimizden daire satın alan tüm müşterimize de ETS Turdan 10 bin TL’lik ve 15 bin TL ‘lik Tatil çeklerini de hediye ediyoruz. Müşterilerimizin hem lansman fiyatlarından hem de ‘Tatil Kampanyasından’ faydalanmaları için ellerini çabuk tutmalarını şiddetle öneriyorum” ifadelerini kullandı.