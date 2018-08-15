Besiciler satışlardan memnun, yem fiyatlarından şikayetçi

Kayseri’de Kurban Bayramına sayılı günlerde kala kurban pazarlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Oymaağaç mahallesinde bulunan kurban pazarında satışlarına devam eden besicilerde, yerli üretilen yemlerin fiyatlarına gelen zammın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını söyleyen besici Mehmet Koçak, “Satışlarımız güzel. Satışlardan çok memnunuz ama yem fiyatlarından memnun değiliz. Her geçen sene fiyatları artıyor. Geçen sene yemin en yüksek tavan fiyatı 50 TL iken bu sene 72 TL’ye çıktı. Kullandığımız yem yerli üretim ama doların fiyatı artınca ona da zam yansıtıyorlar. Getirdiğimiz malları yarıladık. Satışlarımız iyi ve fiyatlarımız geçen yılla ortalama olarak aynı" ifadelerini kullandı.