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15 Ağustos 2018 13:02

Besiciler satışlardan memnun, yem fiyatlarından şikayetçi

Kayseri’de kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, satışların iyi olduğunu söyleyen besiciler, yem fiyatlarının zamlanmasından şikayetçi.

Besiciler satışlardan memnun, yem fiyatlarından şikayetçi

15 Ağustos 2018 13:02


Kayseri’de Kurban Bayramına sayılı günlerde kala kurban pazarlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Oymaağaç mahallesinde bulunan kurban pazarında satışlarına devam eden besicilerde, yerli üretilen yemlerin fiyatlarına gelen zammın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.


Satışlardan memnun olduklarını söyleyen besici Mehmet Koçak, “Satışlarımız güzel. Satışlardan çok memnunuz ama yem fiyatlarından memnun değiliz. Her geçen sene fiyatları artıyor. Geçen sene yemin en yüksek tavan fiyatı 50 TL iken bu sene 72 TL’ye çıktı. Kullandığımız yem yerli üretim ama doların fiyatı artınca ona da zam yansıtıyorlar. Getirdiğimiz malları yarıladık. Satışlarımız iyi ve fiyatlarımız geçen yılla ortalama olarak aynı" ifadelerini kullandı.




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