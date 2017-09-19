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19 Eylül 2017 16:19

Bilal Erdoğan, Melikgazi Belediyesinde

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, Melikgazi Belediyesinde

19 Eylül 2017 16:19


Melikgazi Belediyesinin eğitim ve öğretime yapmış olduğu yatırım ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın örnek ve referans Melikgazi Belediyesine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten son derece ve onur duyduklarını söyledi.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyareti ile ilgili olarak Bilal Erdoğan, “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak hızla büyüyen bir yapıya sahibiz. Eğitim anlamda binlerce kişiye burs veriyor ve yurtlarda kalmalarına imkan tanıyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesinin eğitime ve öğretime yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. En son bunun için hazırlanan basılı eseri gördüm. Eğitime katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’ı ve ekibini kutluyorum” dedi.


Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile dayanışmayı her zaman önemsediklerini ve işbirliği içerisinde çalışmanın ile büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç, vakfın Kayseri’ye yardımda bulunmasının yönetici olarak kendilerini onurlandıracağını sözlerine ekledi.




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