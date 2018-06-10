Boydak Holding çalışanlarına Ramazan Bayramı Müjdesi

CEO arkadaşımız ramazan bayramı öncesi 570 TL’lık kısmı 1000 TL’ye tamamlasın" açıklamasının ardından, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ricası bizim için emirdir. Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek olan yardım 1000 TL’ye tamamlanıp ödenecek" duyurusunu yaptı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, katıldığı bir televizyon programında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ricası var. İmkanı varsa bu işi halledin dedim. CEO arkadaşımız bizi dinliyorsa, yapma imkanları varsa, işçi kardeşlerimizin ricası, arzusu, bizim isteğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ricası, mümkünse bu 570 TL’lik kısmı 1000 TL’ye tamamlasın. Ramazan Bayramı öncesinde neyse eksik olan kısmını tamamlayarak işçi kardeşlerimizi sevindirsin diye özellikle istirham ediyorum. Yapabileceklerse hem bizi hem kendilerini memnun etmiş olur. Bu kardeşlerimize bir bayram ikramiyesi vermiş olur. Alpaslan Bey bizi duyuyorsa umarım dilerim bu ricamızı kırmazsınız. 10-12 bin civarında çalışan var. İnşallah hayra vesile olur diyorum. Tüm İstikbal çalışanlarına CEO’ya gayretler diliyorum. Bu verdikleri imkan ve jest olursa onlarda azimli çalışmaları ile bir günlük çalışmaları ile çıkarırlar. Bütün ürün işçinin alın teri emeği beyaz yakalıların da akıl teridir. Akıl teri ile alın terinin birleşmesi ile birlikte böyle ekonomik değerler ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir müjdeyi Melikgazi Belediye Başkanımız verdi. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bunu Büyükşehir ve Kocasinan Belediye Başkanımız da duyar. Böyle üniversite öğrencilerimizin birinci ve ikincilerini teşvik etmek adına maaşından değil, sadece teşvik etme adına böyle bir gayret içinde bulunurlar. İnşallah Alpaslan bey bizi duymuştur. Böyle bir hayra da vesile oluruz." dedi.

Elitaş’ın bu açıklamasının ardından kendi twitter hesabından açıklama yapan Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, "Sayın bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın ricası bizler için emirdir. TMSF Başkanımız ve YK başkanımız ile görüştük. Normalde Kurban bayramında ödenecek olan yardımı 1000 liraya tamamlayıp tüm çalışanlarımıza ödeyeceğiz" duyurusunu yaptı.