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14 Ağustos 2018 00:15

Bülent Korkmaz: “İstediğimiz oyunu oynayamadık”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İstediğimiz oyunu oynayamadık” dedi.

Bülent Korkmaz: “İstediğimiz oyunu oynayamadık”

14 Ağustos 2018 00:15


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İlk 15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Golü yedikten sonra istediğimiz oyunu oynamaya başladık ama 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelemizi devam ettirdik. Eksik yönlerimiz var. Bunları tamamlamamız gerekir. Bunları da oluşturursak daha iyi bir Antalyaspor olur. Eksikliklerimiz tamamlayıp, önümüzdeki haftalarda galibiyet alacağız” ifadelerini kullandı.




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