Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 10:40

Büyükkılıç, "15 Temmuz Türk milletinin yeniden diriliş tarihidir"

15 Temmuz günü demokrasiye yapılan müdahale ile başlatılan milli irade ve demokrasi kutlamaları münasebeti ile bir mesaj yayınlayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “15 Temmuz Türk Milletinin yeniden dirilişinin tarihidir.

Büyükkılıç,

13 Temmuz 2018 10:40

15 Temmuz’u hiçbir zaman Unutmayacağız! Unutturmayacağız!" dedi.


15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’nin de tek yürek, tek ses olarak bir olduğunu ve Kayserililerin meydanlara sığmadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserili hemşerilerimin samimiyet, heyecan ve şevkin hep diri kalacağını bu neden ile Kayserililerin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu ve bu haklı gururunu her zaman yaşayacaklarını kaydetti.


Yüce Türk milletinin gerektiğinde tek yumruk, tek ses ve tek yürek olarak liderinin çevresinde bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;


“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile meydanlar da nöbet tutan bu yüce millet büyük bir azim ve şevkle demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Meydanların boş bırakılmayacağını bu millet anladı ve bundan böyle bu millet yüreği, fikirleri ve inancı ile milletine, devletine,vatanına ve bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz’da milli idare şaha kalmıştır. Hedef 2023 olup bu hedefte yol haritası aynen devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı tankların önüne kendini siper eden,mermilere hedef olarak şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”


Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserinin ve Kayserililerin tek ses, tek yürek ile meydanları boş bırakmadığını ve bırakmayacağını her zaman Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın yanında olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç