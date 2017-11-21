Büyükkılıç: “Tarihi dokuyla ilgili harıl harıl çalışıyoruz”

TKB tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Melikgazi Belediyesi’ne Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyon projeleri ile Tarihi Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları, Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları çalışmaları dolayısıyla jüri özel ödülü verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, verilen ödülden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz Perşembe günü Antalya’da Tarihi Kentler Birliğimiz ve ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği bir program vardı. Adeta ‘Biri bizi gözetliyor’ mantığı içerisinde herkes birbirini denetliyor ve yaptıkları çalışmaları izliyor. Belediyelerde bu bağlamda bu 2 kuruluşun gözetimi altında yaptığımız çalışmalar takip ediliyor. Allah’tan Metin Sözen hocamıza hayırlı ömürler diliyorum. Tarihi doku ile ilgili bilinçlenmemizi sağlayan bir büyüğümüz. Bizlere yol gösteren, sahip çıkan ve motive eden bir yaklaşım içerisinde. Şuanda Kentsel Tasarım Birimimizin başındaki Gürcan beyde bu konuda ekibi ile birlikte yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Dünde Cumhurbaşkanımızın Şükrü Karatepe dostumuz aradı, takdirlerini iletti. Herkes sizi takip ediyor, yeter ki güzel işler yapın. Allah kimseyi başka türlü yaklaşımla takip ettirmesin” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de tarihi dokunun en yoğun olduğu bölgelerden birisinin Melikgazi bölgesi olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Mazeret üretmeyin, hizmet üretin’ sözündeki mantık ile her olaya kayıtsız kalmadıklarını belirtti. Büyükkılıç, “Kayseri’de tarihi dokunun yoğun olduğu bölge Melikgazi bölgesidir. Son çıkan yasalar ile yaklaşık 3 yıldır belediyeciliğin duayeni olan Cumhurbaşkanımızın ‘Mazeret üretmeyin, hizmet üretin’ mantığı içerisinde hiçbir olaya kayıtsız kalmama anlayışı içerisinde bizlerin önünü açan bir yaklaşım sergiliyor. Bizim Melikgazi Belediyesi’ne ait mülkiyet itibariyle bir tane eserimiz yok ama sivil mimari örnekleri, şahıs ve vakıf mülkiyetinde olabiliyor. Bölge bizim olduğu için sanki vatandaş oradaki bir harabe yapıyı, bir medreseyi ve hamamı bizim bölgemizde olduğu için Melikgazi Belediyesi sorumluluğunda zannediyor. iyi ki zannediyorlar. Ben memnunum, şikayetçi değilim” şeklinde konuştu.

Melikgazi’de 152 tane tarihi dokunun bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, tarihi dokuyla ilgili harıl harıl çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bizim bölgemizde 152 tane tarihi doku ile ilgili yapı söz konusu. Bunun içerisinde güvercinliklerde dahildir. Güvercinler deyip geçmemek lazım. Geçmişte ecdadımız, ayağı kırık leyleklere vakıflar kurmuş. Onların tedavilerini yaparak doğaya göndermişlerdir. O açıdan bizde güvercinliklerle alakalı çalışmalarda dahil, bu konuyla ilgili 152 tane tespitli yapı söz konusudur. Bunların her birine mutlaka dokunuyoruz. Restore ettiğimiz 25 civarında eser var. Projelendirdiklerimiz, ihale yaptıklarımız ve projelendirme çalışmalarını sürdürdüklerimiz derken hepsini hayata geçiriyoruz. Geçenlerde de vakıflara ait olan bir camimizi hayata geçirdik. Hem dua alıyoruz hem hizmet ediyoruz hem de o yapının şehrimize kazandırılmasını da sağlamış oluyoruz. Ekibimiz durmadan tarihi dokuyla ilgili harıl harıl çalışıyor. Birileri de bunu görmüş ve ödüllendirmiş. Jüri özel ödülünü layık görmüşler.”