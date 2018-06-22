Büyükkılıç: “Üniversiteler şehri dinamik kılıyor”

1970’lerde 25 civarında olan üniversite sayısının bugün 200’e yükseldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 4 üniversitesiyle bu açıdan avantajlı illerden olduğunu belirtti. Kayseri’nin geçmişte de ‘Makar’ı Ulema’ yani ‘alimler şehri’ olarak nitelendirildiğini hatırlatan Büyükkılıç, “Bugün Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet ettik. Şehir dışından gelenler bizim turizm elçilerimiz. Kayseri de öğretim gören üniversiteliler şanslı çünkü hayırsever, misafirperver ve gençler ile tahsil yapanları ve seven bir şehirde okuyorlar. Kayserililerde şanslı çünkü üniversiteler şehrin nimetlerinden yararlanıyorlar. Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte hareket etmesinin şehirlerin kalkınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversiteler, şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen kurumların başında gelmektedir. Yerel yönetici olarak üniversitelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alış verişinde bulunmak bize de önemli katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesinde okuyan öğrenciler Kayseri Belediye Modeli hizmetlerinden son derece memnun olduklarını her sabah temiz bir çevre de güne başladıklarını berterek, Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.