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25 Mayıs 2018 12:46

Büyükşehir Belediyesi personel iftarları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik iftarların ikincisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi personel iftarları devam ediyor

25 Mayıs 2018 12:46


Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik iftar Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Büyükşehir Belediyesi personeli aileleriyle birlikte katıldı. Çalışanlara gruplar halinde verilen iftarın ikincisine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara’da katıldığı toplantı nedeniyle iştirak edemedi.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Başkan Mustafa Çelik’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında kurum içi iftarların geleneksel hale geldiğini belirtti. Bir arada olmanın gücü artırdığını ifade eden Beyhan, “Çalışanlarımızla yaptığımız iftar geleneksel hale geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde Başkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı yok. Biz hep birlikteysek güçlüyüz. Sizler bizim alandaki yüzümüzsünüz. Bizler birbirimizi tamamlıyoruz. Herkes bir sistemin parçası olarak üzerine düşen görevi yapıyor” dedi. Genel Sekreter Beyhan, tüm çalışanların ve ailelerinin Ramazan ayını tebrik etti.




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