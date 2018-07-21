Büyükşehir’de öğrencilere tatil gezisi sürprizi

Büyükşehir Belediyesi’nin her ilçeye yaptığı sosyal yaşam merkezleri, buradan yararlanan öğrencilere sadece eğitim vermekle kalmıyor. Sosyal yaşam merkezleri tarafından yaz okulu kapsamında eğitim alan öğrenciler için gezi programları da yapılıyor.

14 ilçeden belirli periyotlarla merkeze getirilen öğrenciler önce sinema izliyorlar, ardından Anadolu Harikalar Diyarı’nı ve özellikle Hayvanat Bahçesi’ni geziyorlar. Keyifli anlar yaşayan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek ve çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.