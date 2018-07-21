Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 10:34

Büyükşehir’de öğrencilere tatil gezisi sürprizi

Büyükşehir Belediyesi ilçelere yapılan sosyal yaşam merkezilerindeki öğrenciler için gruplar halinde geziler düzenliyor.

Büyükşehir’de öğrencilere tatil gezisi sürprizi

21 Temmuz 2018 10:34


Büyükşehir Belediyesi’nin her ilçeye yaptığı sosyal yaşam merkezleri, buradan yararlanan öğrencilere sadece eğitim vermekle kalmıyor. Sosyal yaşam merkezleri tarafından yaz okulu kapsamında eğitim alan öğrenciler için gezi programları da yapılıyor.


14 ilçeden belirli periyotlarla merkeze getirilen öğrenciler önce sinema izliyorlar, ardından Anadolu Harikalar Diyarı’nı ve özellikle Hayvanat Bahçesi’ni geziyorlar. Keyifli anlar yaşayan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek ve çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç