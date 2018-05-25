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25 Mayıs 2018 11:59

Büyükşehirden ihale

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in inşaat çalışmalarını yakından takip ettiği Şehir Hastanesi karşısındaki 19 adet dükkan ihaleyle satışa çıkarılacak.

Büyükşehirden ihale

25 Mayıs 2018 11:59


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şantiyeleri gezerek projelerin inşaat aşamasını yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Çelik, Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerlerinin inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi. Büyük ölçüde tamamlanan inşaat çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çelik, dükkanların içerisinde de incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yakından takip ettiği dükkanlar 6 Haziran Çarşamba günü ihale ile satılacak. İhale saat 14.00’te başlayacak. İhaleye girmek isteyenlerin müracaatlarını 6 Haziran Çarşamba günü saat 13.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi gerçekleştireceği ihaleyle 1607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık merkezlerinden olan Şehir Hastanesi karşısındaki 19 adet iş yerini yatırımcılara sunacak.




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