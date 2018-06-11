Büyükşehir’den Pınarbaşı’ya muhteşem tesis

Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesine de her haliyle modern, estetik ve fonksiyonel bir tesis kazandırdı. Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bütünşehir Yasası sonrası Pınarbaşı ilçesine Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının 58 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

"58 MİLYON TL’LİK YATIRIM"

Pınarbaşı Kaymakamı Semih Doğanoğlu’nun teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerine Kadir Gecesini tebrik ederek başladı. Şehir merkezi ve ilçelerde büyük bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, 2014 yılında çıkan Bütünşehir Yasasından sonra 58 milyon TL’lik yatırımı Pınarbaşı ilçesine kazandırdıklarını söyledi. Tarıma can suyu projesi kapsamında alınan tarım makineleri, sulama tesisleri, şehir merkezi kalitesinde yapılan asfalt çalışmaları, 350 bin metrekare ile birçok vilayette tüm şehir için kullanılan miktarda kilitli parke, 360 km sathi kaplama yol, spor alanları, 7 mini futbol sahası gibi yatırımların ilçeye yapılanlardan bazıları olduğunu ifade eden Başkan Çelik, KASKİ’nin de ilçede 21 milyon TL’lik altyapı yatırımı yaptığını kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, ayrıca Büyükşehir’e ait 1 milyon 100 bin metrekare araziyi Şeker Fabrikası ile geliştirdikleri projeyle üretim ve eğitim merkezi yaptıklarını söyledi.

"FONKSİYONEL VE ESTETİK BİR TESİS"

Konuşmasında Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi hakkında da bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Tesisimiz 1300 metrekare oturum alanı ve 3 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Bodrum katında 130 metrekare büyüklüğünde konferans salonu, iki adet atölye ve oyun alanı bulunuyor. Zemin katında ise 150 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzu, 96 metrekare alanlı iki adet fitness salonu, üç adet atölye, bayanlar lokali, kreş ve yönetici odaları yer alıyor. Kadın ve Gençlik Merkezimizin birinci katında ise 600 metrekare alanlı çok amaçlı salon ve iki adet atölye bulunuyor. Gördüğünüz gibi pek çok etkinliğin bir arada yapılabileceği çok fonksiyonel bir tesis yaptık. Tesisimizdeki fonksiyonların hepsi önemli ancak; atölyelerimiz bence daha önemli. Toplam 7 atölyemizde sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen kuruluşumuz KAYMEK tarafından kurslar verilecek. Buradan kadınlarımıza ve gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Bu merkezi biz yaptık ama kullanacak olan sizlersiniz. Bizlerden talepte bulunursanız, sizlerin daha donanımlı bireyler olmanız için azami desteği veririz. İnşallah açılışını yapacağımız tesis Pınarbaşı ilçemize her anlamda çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezimiz çevre düzenlemeleriyle ve iç donanımlarıyla 5 milyon lirayı geçti. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, ilçenin çok büyük bir ihtiyacının giderilmesi nedeniyle bir Pınarbaşılı olarak Başkan Çelik’e teşekkür etti. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da konuşmasında planlı bir Türkiye için Bütünşehir Yasasını çıkardıklarını söyledi. Yaşanabilir Pınarbaşı ilçesinin bundan sonraki nesle bırakılması gerektiğini dile getiren Elitaş, “Bu yasayı çıkardığımızda engel olmaya kalkanlar ve karşı çıkanlar Pınarbaşı’ndaki insanımızı 58 milyon TL’lik yatırımdan, 5 milyon TL’lik sosyal yaşam merkezinden mahrum bırakacaklardı. Sadece Pınarbaşı ilçesinde 350 bin metrekare kilitli parke kolay bir mesele değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu yatırımları nedeniyle tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Başkan Mustafa Çelik, açılışın ardından Kayseri milletvekilleri ve katılımcılarla birlikte sosyal yaşam merkezini gezdi. Gören herkesin övgüyle bahsettiği sosyal yaşam merkezindeki ilk büyük organizasyon da açılış günü yapıldı. Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki çok amaçlı salonda Pınarbaşılıların da katılımıyla iftar verildi. Kadir Gecesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği iftar büyük ilgi gördü. İlginin fazla olması nedeniyle salon dışına da iftar sofrası kuruldu.