Çolakbayrakdar: “Yol ihtiyacı olan hiçbir mahallemiz kalmayacak”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İHA’ya yaptığı açıklamada, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim açımızdan her yıl bir önceki yıldan daha yoğun geçecek. Başladığımız günden itibaren bir önceki yılda yaptıklarımızın üzerine yenilerini katarak yola devam ediyoruz. Bir önceki yılın tecrübeleri yenilerin üzerine eklemek gerektirir. Onunla birlikte de sahada hemşerilerimizin bize olan teveccühleri ve isteklerinin karşılık bulması noktasında da daha çok çalışıp onları memnun etmek bizim için olmazsa olmazların başında gelir. Bu noktadan da hareket edince biz 2018 yılında 2017 yılından daha fazla çalışmalıyız, daha fazla üretmeliyiz. Bire önceki yılda yapılmış olan işlerin üzerine yenilerini eklemeliyiz. Diğer yandan da Kocasinan her geçen gün daha da büyüyor ve daha da güzelleşiyor. O zaman bu çıtayı daha yükseğe taşımak içinde bu çalışmayı ve bu tempoyu artırmak lazım. Bizim rutin belediyecilik adına yapmamız gereken yollar, kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri gibi işler olmazsa olmaz şeylerdir. En iyisin yapacağız. Gerek teknolojik imkanlar bakımından gerek ekip, ekipman ve donanım bakımından gerekse uygulamaların en sıhhatli şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa bunları en güzel şekilde hemşerilerimizle buluşturacağız. Bunda hiçbir şüphe yok ama bunun dışında da gerek sosyal belediyecilik adına gerekse hemşerilerimizim sosyal hayatlarına renk katmak açısından gerekse çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe taşımak adına bizim önem vermiş olduğumuz başlıklarımız var. Bunlarda 2018 yılı içerisinde inşallah Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde çok daha yoğun bir şekilde hemşerilerimiz görecektir. Yollar, kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri tamam, birde parklarla ilgili geçtiğimiz yıl 250 metrekare park yaptığımızı söylemiştik. Bu yılda aynı şekilde bu tempo devam edecek. Yoğun bir park yapma çalışmalarımız Kocasinan’ımızda devam edecek” dedi.

Kocasinan Akademi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Çolakbayrakdar, “Burada gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimiz için her birinin kendince karşılık bulabileceği faaliyetler yürütüyoruz. Çocuklarımız için etkinlikler, eğitimler ve beceriler düzenliyoruz. Kocasinan’da yapmış olduğumuz tematik gençlik merkezlerinin ilki General Emir Uzay ve Havacılık Merkezi’dir. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla hem gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmek hem de farklı yeteneklerini gün yüzüne çıkarabilmek için yapmış olduğumuz bir merkezdir. Burada geleceğin beyinlerinin yetişmesinde bizimde karınca kararınca bir katkımız olsun. Orada şuanda 3D makineler ile kendi tasarladıkları İHA’ları yapan gençlerimiz var. Parçalarını tamamen kendileri üretiyorlar ve orada bir araya getirip montajını yapıp İHA’ları uçurabiliyorlar. Böyle bir merkezimiz var” diye konuştu.

Sosyal marketin her gün büyüdüğünü kaydeden Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı dolayısıyla son derece bereketli geçen bir ayda bu mağazamızın önemi ortaya çıktı. Mağazamız gayet iyi durumda ve her geçen günde büyüyor. Oradaki ana hedefimizin bu mağazamızın sadece tekstil ürünleri ile ilgili değil, gıda, ev tekstili, diğer tüketimler ve evle ilgili ihtiyaçlarının da içerisinde bulunduğu kocaman bir market haline getirmek ana hedefimizdi. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Orada bizi destekleyen hayırseverlerimizle birlikte orasını büyük bir mağaza haline getireceğiz. İçinde girdiğiniz zaman hemşerilerimiz mağaza konforunda alışveriş yapabiliyorlar. Hiçbir şekilde rencide olmadan, incinmeden alışveriş yapabilme keyfini yaşayarak bir ‘Dost eli’ kartıyla beraber gidiyor ve ihtiyacı neyse onu alıyor” diye konuştu.

“Ramazan’da 1 gün evimde iftar açtım”

Ramazan ayında 1 gün evinde iftar açtığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün iftarlarımızda, gittiğimiz her yerde kocaman bir aileyle iftar açtık. Masamızda yüzlerce kişinin olduğu masalarda iftar açtık. Son derece keyifli bir şekilde o hazzı yaşamak, insanlarla birlikte olmak, insanların dertleriyle dertlenebilmek ve onların mutluluklarına ortak olabilmek çok farklı bir duygudur. Bu bizim şehrimizde ve ülkemizde olan bir güzelliktir. Bu mutluluğu ve bu güzelliği yaşayamayan Müslüman alemine de dualarımızda yer veriyoruz. Onlara da Rabbim en kısa zamanda ülkelerinde huzur nasip olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçede asfaltlama çalışmalarının da yoğun bir hızla devam ettiğinin altını çizen Çolakbayrakdar, “Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Yeni Mahalle, Sümer, Yenişehir gibi mahallelerimiz kadim mahallelerimizdir. Eski mahallelerimizdir. Buralarda artık gerek altyapısıyla gerekse yol ve üst yapısıyla birlikte yenilenmesi gereken yerlerimiz. Bundan dolayı başlatmış olduğumuz çalışmalarda aynı şekilde devam ediyoruz. Birçok mahallemizde bu çalışmaların içerisindedir. Bu sene bu mahallelerimizin tamamında alt yapıyla birlikte yenileme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Biz yol yaparken, kaldırım yaparken, çevre düzenlemesi yaparken şöyle bir hassasiyet içerisindeyiz. Bizim yapmış olduğumuz yerler, arkasından tekrardan bozulmasın, bir alt yapı kurumu tarafından yenilenme ihtiyacı duyulmasın. Bu yüzden alt yapı kurumları tarafından bir koordinasyon içerisinde bu işleri yapıyoruz. Kocasinan’da hiçbir sokağımızda ve caddemizde yol ihtiyacı olan veya asfaltının yenilenmesi ihtiyacı olan hiçbir yerimiz kalmayacak şekilde hepsi tamamlanacak” dedi.

Kentsel dönüşümün çok önemli bir konu olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm ciddi manada bizim de ehemmiyet verdiğimiz bir konudur. Devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızın hepsinde imalatlara başladık. Çalışmalar ve inşaatlar başladı. Bundan sonra bu inşaatların hızlandırılması ve yeni kentsel dönüşüm bölgelerinin eklenmesi var. Hedefimiz bu. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre’de zemin iyileştirilmesi ve alt yapı çalışmaları başladı. Önümüzdeki günlerde temellerinin atılıp üst yapısı başlayacak. Ziya Gökalp ve Yeni doğan bölgesinde çalışmalar başladı. Seyrani ve Ahi Evran’da da çalışmalar başladı. Bütün bölgelerimizde artık hareket var. Gittiğimiz zaman kendini gösterecek şekilde binalar yükselmeye başladı. Anahtar teslimleri de yapılmaya başlandı. Bu yıl sonuna da Seyrani’de de anahtar teslimleri olacak” diye konuştu.

Vatandaşların bayramlarını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ömrümüzden bir Ramazan daha geçti. Allah sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazanlara ve bayramlara hep beraber erişmeyi nasip eylesin. Önemli olan ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur içerisinde ezan sesleri ile birlikte bir Ramazan geçirmiş olmamızdır. Bu Ramazanların daim olmasını diliyoruz” dedi.