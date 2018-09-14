Demirbaş'tan velilere 'Okul' uyarısı: "Çocuklara karşı anlayışlı ve sabırlı olunmalı"

Uzman Sosyal Pedagog ve Psikolog Hanım Demirbaş, çocukları okula yeni başlayacak velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklara karşı anlayışlı ve sabırlı olunmalı" dedi.

Uzman Sosyal Pedagog ve Psikolog Hanım Demirbaş, okulların açılmasına sayılı günler kala velilere uyarılarda bulundu. 1'inci sınıfa başlayacak çocukların stres yaşayabileceğini kaydeden Demirbaş, "Anne ve babaların çocuklarına karşı anlayışlı ve sabırlı olması gerekiyor. Çünkü birinci sınıfa başlamak, çocukların için büyük bir strestir. Çocukluk evresinden birden çıkıp büyük gibi davranması bekleniyor. Yabancı ortam yine öğretmenler, yeni yüzler, yeni arkadaşlar ve tabi ki bilmediği daha önce alışık olmadığı kurallar, okumayı öğrenmek elbette oldukça büyük bir sıkıntıdır. Belki şöyle düşünerek çocuklarımızın halini daha iyi anlayabiliriz. Hindistan'a gittiğimizi düşünelim ve Hintçe bilmiyoruz. Hiçbir kuralları bilmiyoruz. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Orada karşılaşabileceğimiz sorunları düşünürsek çocuklarımız da aslında şimdi bundan farklı bir durumda değillerdir. Onlara karşı anlayışlı ve sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Velilerin rahat olması durumunda çocuklarında rahat olacağını dile getiren Hanım Demirbaş, "Biz ne kadar rahat olursak korku ve kaygılarımızdan arınmış olursak çocuklarımızın da okula uyum sağlaması bir o kadar kolay olur. Çünkü biz farkında olmadan çoğu zaman kendi okul öğrenci öğretmen ve sınıf arkadaşlarımız arasında ki ilişkileri farkında olmadan çocuklarımıza yansıtıyor olabiliriz. Kendi kaygılarımızı çocuklarımızdan uzak tutup ve bu kaygılardan kaynaklı daha öncesinde çocuğumuza okuma yazmayı öğretme mümkünse uzaklaşalım. Gereksiz yere çok fazla ders çalışma konusunda baskıdan uzak duralım. Yarış atı gibi o kurstan o kursa koşuşturmacadan uzak duralım. Okula başlamadan önce de öğretmenleriyle gidip tanışabiliriz. Okulunu birlikte ziyaret edebilirler. Burada ne okulla ne de öğretmenlerle ilgili mümkün mertebe eleştirel ve yargılayıcı cümlelerinden uzak durmak gerekir. Çocuğu okuma hevesine teşvik etmek gerekiyor. İstediği meslekle ilgili okumalardan çocuğa bahsedilebilir" şeklinde konuştu.