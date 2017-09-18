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18 Eylül 2017 13:41

Develi Belediyesinin Sindelhöyük’teki hizmetleri devam ediyor

Develi Belediyesi Sindelhöyük Mahallesindeki hizmetlerine devam ediyor.

Develi Belediyesinin Sindelhöyük’teki hizmetleri devam ediyor

18 Eylül 2017 13:41


Develi Belediyesi, Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra Sindelhöyük Mahallesine, 55 bin metrekare yol, 10 km soğuk asfalt çalışması,40 adet metruk ev yıkımı ve temizleme, Sindelhöyük Karacaviran arası asfalt yol yapımı, üç adet park, Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi ve çevre düzenlemesi ve Mahallenin çeşitli yerlerine 123 adet çöp konteynırı yerleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Belediye çalışmalarına dair şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimiz günden beri Sindelhöyük Mahallemizde elli beş bin metre kare parke yol çalışması, 10 km soğuk asfalt, Sindelhöyük, Karacaviran Mahalle arasına asfalt çalışması, kırk adet metruk ev yıkımı ve temizlemesi gibi bir çok hizmetler yaptık Sindelhöyük bizim en büyük dış mahallemiz, hizmetlerimize devam edeceğiz.”




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