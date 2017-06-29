Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:03

Develi Kaymakamı Duru’dan 15 Temmuz Gazisi’ne Ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru 15 Temmuz darbe girişiminde elinden vurularak gazi olan ve Ramazan Bayramında Develi’nin Sindelhöyük mahallesinde yaşayan ailesini ziyarete gelen Yılmaz Aşık’ı ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Duru’dan 15 Temmuz Gazisi’ne Ziyaret

29 Haziran 2017 13:03


Develi Kaymakamı Murat Duru, "15 Temmuz’da hain FETÖ/PDY terör örgütünün yapaya çalıştığı ancak başaramayarak hüsranla sonuçlanan darbe girişimi sırasında İstanbul’da gazi olan Yılmaz Aşık kardeşimi ilçemizin Sindelhüyük mahallesindeki baba evinde eşim Elif ile beraber ziyaret edip bayramlaştık. Yılmaz kardeşimle ve güzel ailesi ile bayram tadında sıcak samimi sohbet yaparak vefamızı ve sevgimizi göstermeye çalıştık" dedi.


Kaymakam Duru, "Ziyaretten bizler de çok mutlu olduk. Yılmaz kardeşime gösterdiği fedakarlıktan ötürü teşekkürlerimizi ilettim" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!