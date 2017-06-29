Develi Kaymakamı Duru’dan 15 Temmuz Gazisi’ne Ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru, "15 Temmuz’da hain FETÖ/PDY terör örgütünün yapaya çalıştığı ancak başaramayarak hüsranla sonuçlanan darbe girişimi sırasında İstanbul’da gazi olan Yılmaz Aşık kardeşimi ilçemizin Sindelhüyük mahallesindeki baba evinde eşim Elif ile beraber ziyaret edip bayramlaştık. Yılmaz kardeşimle ve güzel ailesi ile bayram tadında sıcak samimi sohbet yaparak vefamızı ve sevgimizi göstermeye çalıştık" dedi.

Kaymakam Duru, "Ziyaretten bizler de çok mutlu olduk. Yılmaz kardeşime gösterdiği fedakarlıktan ötürü teşekkürlerimizi ilettim" diye konuştu.