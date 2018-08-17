Develi’de Bayramlaşma

Programa, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Van’dan Edirne’ye kadar 81 milyon insanımızla bunu ortaya koyuyoruz. Bu bizim açımızdan millet olarak çok önemli ve güzel bir duygudur. Dünyaya verdiğimiz mesajlar açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu geleneği bizden sonraki gelecek nesillerin de sürdürmesi için bizde en etkin şekilde bu geleneklerimizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim Develi’de 3’üncü Kurban Bayramım. Şimdi bu süreç içerisinde Develiler ile en icra köyündeki Develili hemşehrilerim, merkezde oturan yaşayan bütün Develi’nin güzel insanları ile tanışma fırsatını buldum ve her gittiğim yerde Develi dışında gerek memleketim Niğde’de gerek Ankara’da ve gerek başka yerlerde, Develi’mizden önce 8 ilçede görev yaptım buralarda gittiğim zaman diyorum ki, Develi’nin insanları güzel insanlar. Onlar beni hemşehri olarak kabul etti, ben de onların hemşehrisi olarak kendimi o şekilde kabul ediyorum. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimin Kurban bayramını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Zor günlerden geçiyoruz. Bugüne kadar bu coğrafyada İslam’ın bayraktarlığını yapan bu Türk milletine dış güçler vatanımızı bölmek, parçalamak, ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek için türlü türlü hilelere başvurdular. Bunun en örneğini 15 Temmuz’da yaptılar ama hamt olsun sizlerin sayesinde aziz milletimizin birlik beraberliği sayesinde başaramadılar ve hemen yanı başımızdaki bu Cumhuriyet meydanında da siz değerli Develili hemşehrilerim büyük birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Ama hala bu sıkıntılar devam ediyor mu? Evet ediyor. Bu şer güçler 15 Temmuz’da yapamadıklarını ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar. Sizler de bizler de çok iyi biliyoruz ki tüm dünyaya buradan da haykırıyoruz ki asla bizi yenemeyecekler, asla biz bunlara pabuç bırakmayacağız" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dua edildi. Programda, Develi Protokolü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.