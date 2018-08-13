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13 Ağustos 2018 16:09

Develi’de bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Suat Köylüoğlu ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Aslı Azman kulüp binasında bir araya gelerek Develi’de bisikletin yaygınlık kazanması için fikir alışverişinde bulundu.

Develi’de bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak

13 Ağustos 2018 16:09


Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Aslı Azman’ın slaytlar eşliğinde bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıda Develi’deki hareketsizliğe ve hava kirliliğine bağlı hastalıklar sayısal değerlerle belirtilerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu yıl Kayseri’de ilki yapılan Festa 2200 Festivalinin Develi’nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Azman, bu ve benzeri etkinlikleri Develi’de artırarak bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Dış güçlerce ülkemizin ekonomik anlamda yıpranması için yapılan müdahalelerden dolayı herkesin yakıt kullanımından ve araçtan tasarruf etmesi hususunda bisikletin yaygınlaşmasının önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Başkan Cabbar “30 bin aracın bulunduğu Develimizde, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için farkındalık oluşturmamız gerekmektedir. İnşallah kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Develimizi daha da yaşanabilir kılmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.




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