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25 Haziran 2017 20:09

Develi’de görev yapan Uzman Çavuş intihar etti

Kayseri’de görev yapan bir Uzman Çavuş evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Develi’de görev yapan Uzman Çavuş intihar etti

25 Haziran 2017 20:09


Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş C.K.’nın kaldığı evden silah sesi geldiği öğrenildi. Gelen silah sesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 ekipleri daireye girdiklerinde Uzman Çavuş C.K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı.


Hayatına son veren C.K.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.




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