Develi’ye yeni okul hayırseverden

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokole Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Develi Kaymakamı Murat Duru, Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Kamçı, Develi ilçesine yapılacak olan 3 derslikli ilkokulun yapılmasına katkı sağlayan Köylüoğlu Ailesi’ne teşekkür ederek, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Develi ilçesi adına güzel bir olaya imza attıklarını ifade eden Vali Kamçı, “Develili hayırsever vatandaşlarımızdan Mustafa Suat Köylüoğlu adlı arkadaşımız Havadan Mahallesine 3 Derslikli ilkokul yapacak. Ayrıca Hayırseverimiz inşaat alanında bulunan eski okulun da genel bir bakımını yapacak. Hayırseverimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Hayırsever Mustafa Suat Köylüoğlu ise bu okulu kardeşi adına yaptıracağını ifade ederek, böyle hayırlı işleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Tören, yapılan bağış protokolüne imzaların atılması ile son buldu.