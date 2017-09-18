Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kanala uçtu: 1 yaralı

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bayan sürücünün kullandığı 38 ZA 242 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kanala uçtuğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada yaralanan bayan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.