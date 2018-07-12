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12 Temmuz 2018 11:48

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı’dan Vali Kamçı’ya ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı’dan Vali Kamçı’ya ziyaret

12 Temmuz 2018 11:48

Dr. Huriye Martı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.


Kayseri Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür etti.


Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın olma unvanına sahip Prof. Dr. Huriye Martı’ya görevinde başarı dileyen Vali Kamçı, kendisini kentte ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.


Karşılıklı hediyeleşmelerin olduğu ziyarette, Dr. Huriye Martı ile Vali Kamçı bir süre baş başa görüştü.


Ziyaretinde Dr. Huriye Martı’ya, İl Müftüsü Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner eşlik etti.




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