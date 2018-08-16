(Düzeltme) Bunları görmüyorsanız o lokantada yemek yemeyin

Modern hayatın getirdiği hızlılık içerisinde tercih edilen lokanta ve restoranların temizliği, dışarıda yemek yemek zorunda kalanlar için önemli bir soru işareti. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir, müşterilerin kafasını karıştıran, ‘işletme temiz mi değil mi’ sorusunun aslında çok kolay anlaşılabileceğini belirtti. Aydemir, normal şartlarda lokanta ve restoranların mutfaklarının, müşterilerin görebileceği şekilde dizayn edilmesi gerektiğini, ancak fiziki şartlar yeterli değilse müşterilerin mutfağı görme hakları olduğunu söyledi.

Müşterilerin mutfağı görme hakkı var

Bunun dışında çalışanların bone, maske, eldiven giymesi, işletmenin lavabolarının temizliği gibi hususların da müşteriler için önemli ipuçları olacağına değinen Aydemir, “Gelen müşteri her şeyden önce lokanta ya da restoranın mutfağını görebilmeli. Ama bazen işletmelerimizin fiziki yapılarının buna müsaade etmediği durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda gelen müşterimizin mutfağı görme hakkı vardır. Gıdalara nefesten bile mikrop ya da bakteri bulaşma riski olabilir. Çalışan personellerimiz her ay sağlık kontrolünden geçiyor ama yine de müşteriler lokantalardaki çalışanların bone ve maske takıp takmadığına dikkat etmelidir. Yine aynı şekilde çalışanların eldiven takması işletmenin daha hijyenik olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra lavaboların temizliği de çok önemlidir. Çocukluğumuzda ustalarımız, işletmenin lavabosu temizse her tarafı temizdir, derlerdi” diye konuştu.

ALO 174 İhbar Hattı can kurtarıcı

Müşterilerin işletmenin temizliğinden emin olmadıkları durumda ücretsiz ALO 174 no’lu hattı arayabileceklerini belirten Aydemir, “Bir müşteri bir işletmeye gittiğinde hijyen kurallarına uyulmadığını düşünürse, ücretsiz ALO 174 hattımıza ihbarda bulunabilir. Bu ihbar sonucunda Tarım ve Gıda İl Müdürlükleri olaya anında müdahale eder ve gerekli cezai yaptırımlarda bulunur. Böyle bir durumda kesilecek ceza tutarı en az 15 bin TL tutarındadır” dedi.

Bone, eldiven, maske ve malzeme alınan yerler önemli

İşletme sahibi Burçin Taluy ise, işletme hijyenini sağlamak için dikkat ettikleri hususları şöyle açıkladı:

“Elemanlarımızın üretim haneye geçerken bonelerini, eldivenlerini takmalarını, tertip ve düzene sürekli dikkat etmelerini istiyoruz. Arkadaşlarımız üretime başlamadan önce direk kafalarına bonelerini takıyorlar. Bundaki amacımız üretim esnasında yemeklerin içine tüy gibi herhangi bir yabancı maddenin düşmesini engellemektir. Aynı şekilde müşterilerimize daha temiz ürün sunmak için ayaklarımıza galoşlarımızı giyiyoruz. Halden gelen sebze-meyvelerimizi direk içeriye kasalarla almıyoruz. Kapının önünde çürüklerini ayırt ediyoruz. Daha sonra yıkama alanlarına alıyoruz, arkadaşlarımız içindeki iyi olanları seçip depolama alanlarına kaldırıyor. Etlerimi alırken kasabımın temiz ve düzenli olmasının yanı sıra, veteriner ve sağlık raporlarının olmasına dikkat ediyorum. Etlerin günlük ve taze olmasına da dikkat ediyoruz.”