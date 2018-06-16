AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Yahyalı’nın Yerköy Mahallesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yahyalı Belediye Esat Öztürk, protokol ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Elitaş, vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Elitaş, 24 Haziran seçimlerinin hayatın dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "24 Haziran seçimleri hayatımızın dönüm noktasıdır. Bu gelen 13’üncü sandık. Her sandık birbirinden ehemmiyetliydi. Her seçim birbirinden önemliydi ama bu seçim tarihi bir ehemmiyet ortaya koyuyor. Çünkü, geçmişimizle, yaptıklarımızla, getirdiğimiz pozisyonlarda hesaplaşmak isteyen, onları tersine doğru döndürmek isteyenlerle geleceğimizi aydınlık yarınlara götürmek isteyenler arasındaki bir mücadele ile karşı karşıyayız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Elitaş, İnce’nin ay çiçeği gibi bir tabiata sahip olduğunu dile getirdi. Elitaş, şunları söyledi:

"Muharrem İnce, İstanbul’daki bir mitinginde ondan önce utandığını düşündüğüm kız kardeşini kürsüye çıkararak ‘Bende sizin gibiyim’ diyen muhafazakar insanların oyunu alabilmek için kız kardeşini kürsüde bir malzeme olarak kullanması herkesin içini yakmıştır. Şimdi gelirken dinlettiler. 2013 yılında Muharrem İnce bir televizyon konuşması yapıyor. ‘Eğer 2018 yılında bu AKP’liler iktidar olursa kamu kurumlarındaki herkese başörtüsü takmak zorunda olacak, başörtüsü takmayı mecbur hale getirecekler’ diyor. Yıl 2018, aradan 4 buçuk yıl geçmiş. O Muharrem İnce 2013’teki söylediklerinin aksine kız kardeşini seçim platformu üstüne çıkararak ‘Ben de sizler gibiyim’ diyor. O konuşmayı 2013 yılında bizim kadın milletvekillerimizin hacca gittikten sonra 3 kadın milletvekilimizin başörtüsü takmayla ilgili verdikleri karar ile TBMM’ye ilk defa başörtülü 3 kadın milletvekilimiz girdikten sonra söylediği bir söz. 4 buçuk yıl sonra hangi noktaya geldiğini, nasıl yanar döner olduğunu, şemşamer (ay çiçeği) tabiatlı olduğunu gördük. Bunun en büyük özelliği güneşe doğru hareket etmesi ve gece ve gündüz arasında 180 derece dönmesidir. En büyük maarifi bu. Ha şemşamer ha Muharrem İnce. Olay budur. Bizim insanlarımızın oyunu kazanabilmek için o insanların gönlüne girebilmek için Ayetel Kürsi okumadan çıkmam, abdestsiz yere basmam diyor. Maşallah, şuna seviniyorum. AK Parti 16 yıllık iktidarı döneminde başörtüsüne düşman olup bacılarımızı, kız kardeşini dahi yarasa gibi gören zihniyet, bugün kız kardeşinin başörtüsü üzerinden oy devşirmeye çalışsa bile biz iyi niyetle onun o hale geldiğini ve hidayete erdiğini düşünüyoruz."