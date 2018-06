Kayseri Şeker Fabrikası Şeker Gölü tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine; Ak Parti Gurup Başkan vekili Mustafa Elitaş, Ak Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, Kocasinan İlçe İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları ve Kayseri Şeker çalışanları, aileleri ile birlikte katıldılar.

Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş konuşmasında, şeker sektörünün ve pancarı çiftçisinin sorunları ile Bölgede tarım hayvancılığın geliştirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Elitaş; şeker pancarı tarımında en önemli konunun şeker pancarı kotası olduğuna da dikkat çekerek, "Sayın Başbakanımız Tokat’ta konuşurken Turhal şeker fabrikasının kotası hem Turhal şeker Fabrikası çalışacak. Hem de kotası artacak diye bir beyanda bulunmuş bu. Kayseri şekerin kotasının artmasının yolunu açan bir düzenlemedir. Pancar çiftçisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Elitaş Konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal şeker fabrikasını alarak özelleştirilen on dört fabrika içerisinden çiftçi kuruluşu Fabrikalara yenisini daha ilave etme imkanı bulmuş oldu.Şuanda Türkiye’de bir çiftçi kuruluşu olarak çalışan Konya, Çumra, Kayseri, Boğazlıyan ve Amasya var. Bunlara Turhal’da ilave edilmiş oldu. Bir tarafta çiftçi kardeşlerimiz toprakta alın terlerini döküp ürünlerini değerlendirmeye çalışırken aynı çiftçilerin ortak olduğu şeker fabrikaları, kendi ürünlerinin tüketiciye en iyi şekilde gitmesiyle de umarım gurur duyuyorlardır.

Kayseri şeker Fabrikası Pancar Ekicileri Kooperatifi sadece şeker pancarıyla değil, diğer tarım ürünlerinden Mısır konusunda nohut konusunda piyasa oluşturmak, çiftçinin hakkını koruyabilmek için onları teşvik edebilmek. Tarım ürünlerinden hangi yöne doğru gideceği konusunda önceden bir bilirkişilik yaparak onlara yol gösterme gayretini de yapıyor. Böylesine bir gayret içerisinde bulunan değerli Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ı tebrik ediyor, üyelerine de başarılar diliyorum.

Seçim çalışmaları sürecinde Kayseri’nin ilçelerini gezmeye gayret ediyoruz. İlçelerde en önemli konulardan birisi tarım sektörünün ne olacağı hayvancılıkla ilgili gelecek konularıdır. Tarım sektöründe pancar şekeri eskiden bu en önemli gündem maddesiydi. Biz iki bin iki yılında Milletvekili aday olduğumuz dönemde pancar fiyatları, üzerinde en çok spekülasyon yapılan tıpkı fındık fiyatları, çay fiyatları gibi bir siyasi mesele haline getirilip, bir tarafın istediği öbür tarafın veremediği, Devletin görev zararlarıyla bu ihtiyaçları karşıladığı bir süreç vardı. Her sene Devlet pancar et fiyatlarındaki verdiği ekstrayı hazineye görev zararı yazar, tüketici şekeri daha ucuza kullansın diye bir strateji bir politika takip ederdi. AK Parti ile birlikte artık görev zararının değil, üretimin verimli olması, ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması ve şirketlerin har vurup harman savurmak yerine daha uygun şartlarla üretim maliyetlerini oluşturması arzu edildi. Bu uygulamadan çiftçi de memnun tüketici inşallah bundan sonra memnun olacak.

Bakın siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu özelleştirmeden önce Türkiye’de yirmi beş’i Türk Şeker’e yani devlete ait fabrika vardı. Az önce saydığım fabrikalar Konya Kayseri ve Amasya olmak üzere Çiftçi kuruluşu çok ortaklı şirketlerin dışından iki tane daha üç tane daha özel sektör Fabrikası vardı. Türkiye’deki iki milyon dört yüz bin ton pancar şekeri üretiminin, Bir milyon üç yüz bin tonu Türk Şeker tarafından üretilir, bir milyon yüz bin tonu da özel sektör fabrikaları tarafından üretildi. Ortalama olarak özel sektör fabrikalarının yüzde elli’den fazlasını Türk şeker fabrikaları üretir bundan dolayı dört seksen bir milyon tüketici iki buçuk milyon tona yakın Pancar şekerine yaklaşık iki buçuk milyar lira fazla bedel öderdi.

İnşallah bu on dört fabrikayla birlikte şekerde rekabet ortaya çıkacak Türk Şeker’in üretim maliyeti umuyorum ki tüketicinin alım fiyatına tekabül edecek. Kar yüksek, ürün verimli ama Devlet tam manasıyla nitelikli bir şekilde üretim yapamadığından dolayı, seksen bir milyon tüketicinin fazla bedel ödemesi ile ilgili bütçesinden çıkan rakam vardı. İşte bu sayede bütün bunların önüne de geçilmiş olacaktır.

Bilindiği üzere, Şeker kanununda Türkiye büyük millet Meclis kapanmadan önce önemli bir değişiklik yaptık. Hem Kayseri pancar Ekicileri Kooperatifi, hem de bu konuyu iyi bilen arkadaşlarımız, Bin dokuz yüz doksan dokuz yılında çıkarılmış şeker Kanunu’ndaki bir maddeye istinaden. Pancar şekerinin ve pancar üreticisinin önünde önemli bir engel oluşturan Nişasta bazlı şekerlerin kotasının yüzde on Artı yüzde elli daha artırılabilmesi ile ilgili bir madde vardı. Bugüne kadar bir kere yüzde on beş nişasta bazlı şeker fazlası uygulanmış ama önceki yıllarda toplam şeker ihtiyacının yüzde on üçünün NBŞ tarafından karşılanması ile ilgili düzenleme vardı. Onu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla en son çıkardığımız kanunda düzelttik.

Bize gelen bilgiler ve hakikaten yapılanın yanlış olduğuyla ilgili net şekilde aktarılan bilgiler doğrultusunda nişasta bazlı şekerin toplam şeker talebinin yüzde beşine düşürülmesini sağladık. Yani yüzde on üçün sekizlik kısmını aldık. Pancar şekeri üretenlere tahsis ettik. Bunun da kanunda. Türk Şeker’in bünyesine bıraktık" dedi.

Başkan Akay ise konuşmasında; Turhal şeker Fabrikasının Kayseri Şeker’in gücüne güç katacağını belirtti. Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kayseri şeker Fabrikası bünyesine Turhal Şeker Fabrikasını katmakla ne kadar büyük bir yükün altına girdiğinin farkındadır. Ama büyük Kayseri şeker ailesinin gücüne inanıyoruz biz hep birlikte bunu başaracak öncelikle insan kaynağı gücümüze inanıyoruz ve güveniyoruz.

İnsan kaynağı birikimimiz ve diğer pek çok zorlukların da bugüne kadar üstesinden geldi. İnanıyoruz ki Turhal şeker fabrikasında da en iyi şekilde revizyonu bitirecek kampanya hazırlayacak, kampanyada başarılı bir çalışma ortaya koyacaktır. Turhal şeker Fabrikası Kayseri Şeker’in gücüne güç katacaktır"

Öte yandan Bayram günü ve Babalar günü olması nedeniyle Elitaş, Başkan Akay ve diğer yöneticiler bayramlaşma törenine katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.