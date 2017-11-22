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22 Kasım 2017 15:52

Elmalı’dan duygusal ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, kanseri yenerek yaşama tutunan 23 yıllık öğretmen Şengül Serit’i evinde ziyaret etti.

Elmalı’dan duygusal ziyaret

22 Kasım 2017 15:52


İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 3 yıl önce kansere yakalanan ve kanseri yenerek yaşama tutunan 23 yıllık öğretmen Şengül Serit’i Talas ilçesinde bulunan evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Elmalı, eğitim camiası olarak bir aile olduklarını belirtti. Elmalı, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu haftamız dolu dolu geçiyor. Biz milli eğitim camiası olarak bir aileyiz. Bu mutluluğu paylaşmak için tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hocamızı ziyaret etmek istedik. Hocamızın daha mutlu ve daha sağlıklı günler diliyorum. Bizler eğitim camiası olarak bir aileyiz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep beraber olacağız. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü buradan kutluyorum. Güzel eğitimler ve öğretimler yapılmasını Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşurken gözyaşlarını tutamayan ve ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten öğretmen Şengül Serit de, “Gözyaşlarım mutluluk gözyaşlarıdır. Beni gerçekten onure ettiniz. 24 yıllık meslek hayatım boyunca bu mesleği severek yaptım. Bütün öğretmenlerimin gününü kutluyorum. Sağlık ve sıhhatli bir şekilde nice yıllar geçirmeyi temenni ediyorum. Bu meslek gerçekten özveri ile yapılan bir meslektir. Zor bir meslek ama severek yapıldığı takdirde insanı gerçekten manevi olarak huzura götüren bir meslektir” diye konuştu.




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