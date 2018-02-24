Emlakçılar Odası Başkan Adayı Özet projelerini tanıttı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Adayı Mehmet Özet, sahada bazı sorularla karşılaştıklarını söyledi. 15 yılı aşkın süredir emlak sektörünün içinde olduğunu kaydeden Özet, "15 yılı aşkın süredir emlak sektörünün içerisindeyim. 7 ofisimiz, 20’nin üzerinde çalışma arkadaşımız bulunmaktadır. Fakat her ne hikmetse çalışma süresi içerisinde bazı arkadaşlarımızın emlak sektörüne yabancı olduğumuz noktasında bazı sorular sorulmakta, emlağın dışında olduğumuzu söylemektedirler. Acaba nasıl olur sektörün içerisinde olmak anlamakta güçlük çekiyorum. 2004 yılında Ticaret Odasından sertifika almış biriyim, 2000’li yıllarda da emlakçılık işiyle yakından ilgiliyim. Bugün de diğer ticaretlerimin içerisinde en aktif olduğumuz emlakçılıktır. Bir diğer konu da herhangi bir partinin teşkilat başkanını seçmiyoruz, biz bu odaya herhangi bir siyasi partinin il, ilçe başkanını seçmiyoruz. Benim siyasi görüşümü sorgulama veya yorumlama yapan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Ben Türk milliyetçisiyim, bununla da gurur duyuyorum. Bunu hiçbir platformda söylemekten çekinmiyorum, çekinmem de. Biz Emlakçılar Odası’na bir başkan ve bir yönetim kurulu seçiyoruz. Bunu kalkıp da siyasi kutuplaşmaya götürenleri burada esefle kınıyorum" dedi. Yönetim kurulunu 20 kişiden oluşturduklarını, odayı 20 kişi ile beraber yöneteceklerini ifade eden Özet; "Biz odamızda 20 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Bildiğiniz gibi odalar, dernekler genelde başkan ve 3 kişiyle yönetilir. Biz böyle bir oda, çalışma sistemi düşünmüyoruz. Biz 20 kişiyiz, 20 kişi yönetime seçiliyoruz ve 20 kişiyle bu odayı yöneteceğiz. Kim hangi alanda uzmandır, hangi arkadaşımız ne iş yapacaktır şeklinde görev dağıtımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeler hakkında bilgiler de veren Kayseri Emlakçılar Odası Başkan Adayı Mehmet Özet şöyle konuştu;

"Odamız bünyesinde bir kooperatif oluşturacağız. Sıkıntıları ortadan kaldırmak için de uzlaşma komisyonu oluşturduk. Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından biri olan internet üzerinden bir sitede resmen her ofisin bir ortağı olmuş durumda. Kiradan çok onlara para vermekteyiz. Onun önüne nasıl geçebiliriz, bu yaraya nasıl parmak basarız diye düşünce hasıl oldu. Bunu da yerel bir site oluşturalım diye düşündük."