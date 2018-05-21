Engellilerden göz kamaştıran sergi

Dernek üyeleri hocalarıyla birlikte yaptıkları eserleri, dernek binasında görücüye çıkardı. El sanatlarının birbirinden güzel örneklerinin bulunduğu sergide takı, tasarım, rölyef, ahşap boyama gibi sanatsal çalışmalar bulunuyor. 1991 yılından bu yana dernek olarak hizmet verdiklerini kaydeden Dernek Genel Sekreteri Ahmet Özkan; "Anadolu Sakatlar Derneği genel merkezi olarak 1991 yılında Kayseri’de kuruldu. O zamandan bu zamana hizmet vermektedir. Türkiye’de şuanda 5 tane şubemiz var. Sadece merkezde şubelerimiz hariç 3 bini geçkin üyemiz var" dedi.

Amaçlarının engellilerin sadece tüketici değil üretici olduklarını da göstermek, topluma kazandırmak olduğunun altını çizen Özkan; "Sergi el sanatları, takı, tasarım, ahşap boyama gibi bu tür meslek edinme amaçlı Kocasinan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtık. Engelli üyelerin yapmış olduğu ürünler bunlar. Burada amaç engellilerin boş kalmamaları, bir şeyler üretmeleri. Sadece tüketici değil üretici olmaları, meslek edinmelerini sağlamak, engellilerin de bir şeyler yaptığını göstermek. Engellileri istihdam edip topluma kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan engelli bir üye tarafından yapılan rölyef çalışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tablosu ortaya çıktı. Genel Sekreter Özkan, eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediklerini de sözlerine ekledi.