Türkiye’de hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci adayları ve dünyaya açılmak isteyen startuplara destek veren Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya’nın girişimcileri destekleme programı Hamdi Ulukaya Girişimi’nin (HUG) ikinci dönem katılımcıları ABD’ye gitti.

MIPS firmasının Hamdi Ulukaya Girişiminden aldığı destek ile ilgili olarak açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi: ”Erciyes Teknopark çatısı altında çalışmalarını yürüten Sera Kuluçka Merkezi, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürerek pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır.

Sera Kuluçka Merkezi’nde medikal cihaz teknolojilerinden, üç boyutlu yazıcı teknolojilerine, mobil oyun teknolojilerinden pil teknolojilerine kadar birçok alanda proje yürütülmektedir. Sera Kuluçka Merkezi’nden iki yıl içinde uluslararası arenada boy gösteren firmalar ortaya çıkarmayı istiyoruz.

Bu isteğimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederken, MIPS firmamızın Hamdi Ulukaya Girişiminden aldığı destekle motive olduk. MIPS firmamız bu destek ile kendi alanında ABD’de başarılı girişimlerde bulunmuş mentorlar eşliğinde bir yıllık süreç boyunca yönlendirme almaya başlayacak.

ABD programı boyunca ise firma yetkilileri Chobani’de uygulamalı çalıştaylar, New York Üniversitesi’nde seminerler ve başarılı birçok şirketle görüşmeler gerçekleştirdi. Katılımcılara, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya başta olmak üzere, sektör liderleri tarafından mentorluk sağlanarak her katılımcıya pek çok mentor atandı. New York Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Selçuk Şirin yönetiminde profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım gerçekleştirildi.

New York programı bitiminden 6 ay sonra ise İstanbul’da, programa katılanlarla birebir ve toplu olarak değerlendirme, hedef/takip toplantısı yapılarak, girişimci adaylarının hedeflerine ne derece ulaştıkları gözden geçirilerek bir iyi niyet sözleşmesi imzalanacak.”

MIPS Hayallare İnan Çağrısıyla Yola Çıktı

“Hayallerine İnan” çağrısıyla yola çıkan MIPS erkekler için evde sperm test cihazı üretmektedir. Ürettiği bu cihaz sayesinde sperm testi rahat ve konforlu yapılabilmektedir.

MIPS başarılı projesiyle yurtdışı pazarına çıkmaya hazırlanmaktadır. HUG sayesinde bu hedefine bir adım daha yaklaşan MIPS’in hedefi ise hastanede yapılan laboratuvar testlerinin evde yapılmasını sağlayan çözümler üretmektir.

MIPS kurucu ortağı Şule Başarslan şu sözleriyle HUG programına teşekkürlerini iletti;

“HUG programıyla hedeflerimizi belirlerken aynı zamanda hedeflerimize ulaşma imkanı da elde ettik. Global pazarı tanımak ve ürünü daha iyi hale getirmek için yoğun geçen New York eğitimleri sonucunda daha iyi hizmet vermek için daha emin adımlarla yürümeye hazırız.”