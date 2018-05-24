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24 Mayıs 2018 15:58

ERÜ İlahiyat’ta piknik tadında iftar

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, hayırsever desteğiyle verilen iftarda buluştu.

ERÜ İlahiyat’ta piknik tadında iftar

24 Mayıs 2018 15:58



ERÜ İlahiyat Fakültesinin artık gelenekselleşen hayırsever iftarına iki bin civarında öğrenci katıldı. İlahiyat Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar, bu yıl masa ve sandalye kullanılmadan çimenler üzerinde piknik havasında yapıldı.


İftar davetine öğrencilerin yanı sıra, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Dekan Yardımcıları Dr. Ögr. Salih Yalın, Dr. Ögr. Osman Bayder ve Fakülte Sekreteri İzzet Arslan da katıldı. Fakülte Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Ögretim Görevlisi Dr. Hakkı Tekin başkanlığındaki musiki korosunun seslendirdiği ilahiler ise iftara ayrı bir renk kattı. Konu ile ilgili duygularını dile getiren dekan Prof. Dr. Yeşilyurt, öğrencilerle bir arada olmaktan, iftar sevincini onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve başta hayırseverler olmak üzere, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.




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