ERÜ Rektörü Güven’den ‘19 Mayıs’ mesajı

Dr. Muhammet Güven, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin inşasında Türk gençliğine her zamankinden daha büyük görev düştüğünü söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlattığı milli mücadele ateşi ile topyekûn halkın desteğini de arkasına alarak, yurdu düşmandan temizlediğini ve bu yüzden 19 Mayıs gününün Türk Milleti için önemi ve değerinin büyük olduğunu belirten Rektör Güven, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’da milli mücadeleyi başlatmıştır. Yurdu düşmandan arındırdıktan sonra ülkenin yeniden inşası ve gelişimine büyük önem veren Atatürk, ülkenin geleceğinin Türk gençliğinde olduğunu belirterek, 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine gençlik ve spor bayramı olarak armağan etmiş ve ülkeyi Türk gençliğine emanet etmiştir.

19 Mayıs 1919’dan günümüz tarihine kadar geçen 99 yıllık sürede bulunduğu coğrafyada güç ve söz sahibi olmaya çalışan Türkiye’mizin daha da ileri gitmesi ve Büyük Türkiye’nin inşasında gençliğe bugün de büyük görevler düşmektedir.

Geleceğimizin umudu gençlerimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını sadece koruyup kollamakla kalmayacak, Türkiye’nin her alanda gelişmesi adına çok ama çok çalışacaklardır. Mutlu yarınlarımız adına gençliğimizden beklentimiz bu yöndedir. Bu vesileyle başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutlarım. Bu vatan uğruna, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun.”