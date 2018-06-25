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25 Haziran 2018 14:40

ESDER’den baklavalı kutlama

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakının kazanmasının artından, esnaflara baklava ikram etti.

ESDER’den baklavalı kutlama

25 Haziran 2018 14:40


ESDER Kayseri Şube Başkanı Erçalık, "Ülkemizin dönüm noktası olan 24 Haziran seçimlerinde milletimiz Cumhur ittifakını destekledi. Seçimde büyük bir demokrasi örneği gösterilerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla Başkan seçildi. İnanıyorum ki yeni dönem Türkiye’nin her alanda gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacaktır" ifadesinde bulundu.


Erçalık, "Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.




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