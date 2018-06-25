ESDER’den baklavalı kutlama

ESDER Kayseri Şube Başkanı Erçalık, "Ülkemizin dönüm noktası olan 24 Haziran seçimlerinde milletimiz Cumhur ittifakını destekledi. Seçimde büyük bir demokrasi örneği gösterilerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla Başkan seçildi. İnanıyorum ki yeni dönem Türkiye’nin her alanda gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacaktır" ifadesinde bulundu.

Erçalık, "Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.