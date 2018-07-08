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08 Temmuz 2018 15:15

Evliyalar gününde 50 kazan etli pilav dağıtıldı

Melikgazi Belediyesi geleneksel hale gelmiş olan Evliyalar Günü münasebetiyle vatandaşlara 50 kazan etli pilav dağıttı.

Evliyalar gününde 50 kazan etli pilav dağıtıldı

08 Temmuz 2018 15:15


Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç,, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan ocaklarda pişen etli pilavlar, kısa sürede tükenirken, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşların ilgisinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek 642 yıldır devam eden geleneği sürdürdüklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.


50 etli pilav kazanın hazırlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç: “642 yıldır devam eden bir geleneği sürdürüyoruz. Malum Horasan Erenleri, Anadolu’muzu İslamlaştırmak adına geldiklerinde en büyük merkezlerinden biri olarak bu bölgeyi de seçmişler. Dikkat ederseniz Kayseri’nin her tarafında Horasan hazretleri, Selçuklu Komutanları başta olmak üzere bütün Allah dostları, Selçuklu erenleri bu bölgede buluşmuşlar. Böyle bölgelerde gönülleri fetih etmişler. Onlardan bazılarının mezarlıkları burada bulunmaktadır. Bu bölgenin insanları da geleneksel olarak bu anı her sene kutlamaktadır. 50 kazan pilav yapılmaktadır. Burada okunan dualarla, insanlara şifa olur niyetine de kabul gören geçmiş yıllardan beri böyle bir anlayış içerisinde on binlerce insan burada 50 kazan pilav ile onlar yiyor ve adeta şifa buluyorlar. Bu inanç içerisinde de sürdürüyorlar” dedi.


Etli pilav için 3 ton et ve 3 ton bulgur ve 500 kilo salçanın kullanılarak hazırlanan 50 kazan etli pilav kısa sürede tükendi.




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