Firmaların mesaj aldatması tüketiciyi mağdur ediyor

Firmaların, mesaj konusundaki bilgisizliklerini fırsat bilerek tüketicileri mağdur ettiğini belirten Başkan Mahmut Şahin, “Yönetmelik isteyene mesaj gönderin derken, uygulama herkese gönderip ‘İstemiyorsanız mesaj atın’ şeklindedir. Bu, tüketiciye yapılan bir zulümdür” dedi.

Tüketici çaresiz bırakılıyor

Firmaların haksız tavrından dolayı, tüketicinin çaresiz bırakıldığını vurgulayan Başkan Mahmut Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelen mesajların arkasında, ‘Eğer mesajı almak istiyorsanız şu numaraya faks çekin ya da mesaj atın’ gibi tüketiciyi bir sorumluluk altına sokan bir not geliyor. İstemediğimiz mesajları engellemek için sanki tek çözüm yolumuzun o mesajları gönderen firmaya faks ya da e-posta göndererek bunu iptal edeceğimizi düşünmemizi sağlıyorlar. Günde onlarca kez mesaj gelen bir cep telefonu abonesi tüketici, onlarca kez ya faks çekecek ya da bunlara cevap vermek zorunda kalacak. Bu bir külfet. Uygulama aslında çok yanlış. Çünkü yönetmelik diyor ki, mesajı isteyene göndereceksiniz. Yani bir tüketici faks çekecek ya da e-posta gönderip diyecek ki o firmaya, sizin faaliyetlerinizi takip etmek istiyorum, beni bilgilendirin diye mesaj gönderecek. İsteyene mesajın gelmesi gerekirken bugün, isteyen istemeyen herkese mesaj gönderiyor ve deniyor ki, istemiyorsanız bize faks çekin. O faksların birçoğunun açık bırakılmak suretiyle meşgul edildiğini, dolayısıyla mesaj gönderilemediğini biliyorum. Tüketicilerin de bu konuda sanki, ulaşamadığım için bana mesaj geliyor, ne yapayım gibi bir çaresizliğe düştüğünü de gözlemliyoruz.”

Mesaj göndermeyi beklemeden şikayet edilebilir

Tüketicinin bu durumda, ikinci bir mesajı beklemeden şikayet etme hakkının olduğuna dikkat çeken Başkan Mahmut Şahin, “Eğer istemiyorsak mesaj nereden gelirse gelsin, mesaj gelen firmaya cevap verdikten sonra değil ilk aşamada direk şikayetçi olabiliriz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ya da ilimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine, internet sitesinden ya da bizzat başvurarak, gelen mesajın çıktısını alıp vermek yoluyla şikayetimizi gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.