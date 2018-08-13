Gelecek nesillere en değerli miras

Başkan Çelik, Keykubat Tepesi’ne dikilen ağaçları yerinde inceledi ve çocuklarla birlikte bölgeye ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük park alanlarından birisi olacak olan Keykubat Kent Park projesi için öncelikle ağaçlandırma çalışması başlattı. Nisan ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de katıldığı etkinlikle 10 bin yetişmiş ağacın aynı anda dikildiği Keykubat’ta, daha sonra dikilen ağaçlarla birlikte bu sayı 17 bin 235’e ulaştı. Boyları 1,5 metre ile 4 metre arasında değişen 30 farklı türden ağaçların yanı sıra proje içinde yer alan Keykubat Meyve Bahçesi için de 25 farklı türden 774 meyve ağacı dikildi.

Ağaçların son durumunu yerinde görmek için Keykubat’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çevreye katkısını sürdürerek çocuklarla birlikte ağaç dikti. Keykubat Kent Park’ın yapılacağı 1 milyon 100 bin metrekarelik alanın yaklaşık 700 bin metrekarelik bölümü Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacak.