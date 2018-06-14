Ramazan için özel olarak hazırlanan Ramazan Sindelhöyük Mahallesi sakinlerinin katılımı yoğun oldu. Kuran tilavetiyle başlayan programda mehter takımının konseri ve birçok etkinlik yapıldı. Çocuklarıyla birlikte gösterileri izleyen aileler illüzyon, Hacivat-Karagöz, gösterileriyle keyif dolu anlar yaşadılar. Türk Tasavvuf Müziği dinletisiyle birlikte sema gösterilerinin de sergilendiği programın son kısmında çocuklar için bilgi yarışması yapılıp hediyeler de verildi. Program sonrasında mahalle sakinleri programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken programın sonunda Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü de Türk Bayrağı hediye etti.