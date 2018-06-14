Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 17:36

Geleneksel Ramazan Tırı Sindelhöyük’de

Develi Belediyesinin girişimleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Ramazan gecelerine güzellik katan gezici tır Cumhuriyet Meydanından sonra Sindelhöyük Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Geleneksel Ramazan Tırı Sindelhöyük’de

14 Haziran 2018 17:36


Ramazan için özel olarak hazırlanan Ramazan Sindelhöyük Mahallesi sakinlerinin katılımı yoğun oldu. Kuran tilavetiyle başlayan programda mehter takımının konseri ve birçok etkinlik yapıldı. Çocuklarıyla birlikte gösterileri izleyen aileler illüzyon, Hacivat-Karagöz, gösterileriyle keyif dolu anlar yaşadılar. Türk Tasavvuf Müziği dinletisiyle birlikte sema gösterilerinin de sergilendiği programın son kısmında çocuklar için bilgi yarışması yapılıp hediyeler de verildi. Program sonrasında mahalle sakinleri programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken programın sonunda Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü de Türk Bayrağı hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç