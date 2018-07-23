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23 Temmuz 2018 11:32

Genç KAYMEK’in yavru kurtları

Büyükşehir Belediyesi gençleri geleceğe hazırlamak için pek çok birimiyle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Genç KAYMEK’in yavru kurtları

23 Temmuz 2018 11:32

Bu birimlerden birisi olan Genç KAYMEK, eğitim ve öğretim takviyesinin yanı sıra sosyal projelere de ağırlık veriyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK, eğitime takviye kursları ve yaz okullarının yanı sıra izcilik faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Genç KAYMEK’in yavrukurtlarının sayısı 3 bin 600’e ulaştı. Kış boyunca ünite çalışmaları ve hafta sonu kampları yapan Genç KAYMEK İzci Grubu, yaz süresince de Sarımsaklı Barajı bölgesinde kamp yapıyor.


30 Haziran’da başlayan ve 6’şar günlük periyotlarla devam eden izci kampları 15 Ağustos’a kadar sürecek. İzciler, kamp sonunda milli kamplara katılma hakkı da kazanacaklar. Genç KAYMEK izcileri kampta; atıcılık, okçuluk, kişisel gelişim parkurları, dağcılık, telsiz kullanımı, bisiklet, temel afet bilinci, temel yangın bilgisi gibi eğitimlerden geçiyor.


3 bin 600 lisanslı izcisi bulunan Genç KAYMEK’in yaz okulu programında ise geleneksel çocuk oyunlarından, okçuluğa, survivor parkurlarından paintballa kadar pek çok etkinlik yer alıyor.




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