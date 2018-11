Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kayseri'de son 3 yıldır tenis sporunun yaygınlaşmaya başladığını belirterek; "İlimizin gelir seviyesi çok düşük mahallelerinden çok iyi sporcularımız çıktı ve Türkiye şampiyonu. Onların başarıları şehirdeki diğer sporculara cesaret ve heyecan verdi" dedi.

Geçtiğimiz gün başlayan İç Anadolu Tenis Ligi'nde müsabakalar devam ederken, organizasyon Cuma günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Son 3 yıldır şehirde tenis sporunun yaygınlaşmaya başladığını ve çok iyi sporcuların çıktığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; bu turnuvanın tenis sporunun gelişmesine yardımcı olacağını söyledi. Eskici; "Kayseri'de tenis sporu son 3 yılda yaygınlaşmaya başladı. Sporun yaygınlaşmasında öncelikli olması gereken tesisleşme hamlesi. Hamdolsun şehrimizde artık bu sorunlar kalmadı. Her türlü sporun yapılabileceği tesislerimiz var. Gerek bakanlığımızın imkanları gerekse büyükşehir ve diğer belediyelerimizin yapmış olduğu tesisler her türlü sportif faaliyetlere açık durumda. İç Anadolu'da ve şehrimizde okul spor faaliyetlerinde veya federasyon faaliyetlerinde tenis müsabakalarında bireysel başarılar gelmeye başlayınca bizi heyecanlandırdı. 2 yıldır bu işe asılıyoruz, ben de 2 yıldır tenis oynuyorum. Tabi benim sahada olmam, onların çalışmasını görmem bu işe biraz daha önem vermemize vesile oldu. İlimizin gelir seviyesi çok düşük mahallelerinden çok iyi sporcularımız çıktı ve Türkiye şampiyonu oldu bu sporcularımız. Onların başarıları şehirdeki diğer sporculara cesaret ve heyecan verdi. Şehrimizde bu işin algısını biraz daha değiştirmek, yönlendirmek ve yönetmek adına federasyonumuzla görüşerek İç Anadolu Tenis Ligi'ni başlatmaya karar verdik, ev sahipliği yapmaya razı olduk. Şuan 76 sporcuyla İç Anadolu Tenis Ligi başlamış bulunmakta. Cuma günü de İl Müdürlüğü'müzdeki kapalı kortlarda final müsabakaları yapılarak ödül töreni yapılıp misafir sporcuların hepsini evlerine yolcu edeceğiz inşallah. Ümit ediyorum ki bu branşın gelişmesi için bu müsabakanın çok büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bir sonraki ay farklı ilde yapıldığında biz de buradan sporcu göndereceğiz. Göndermiş olduğumuz her sporcunun göstermiş olduğu başarı arkadaşlarına, etrafına rol model oluşturması gençlerin bu branşa dikkatini çekecek diye düşünüyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herekse teşekkür ediyorum" diye konuştu. Eskici ayrıca; Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ankara, Sivas gibi İç Anadolu illerinden 76 sporcunun müsabakalara katıldığını sözlerine ekledi.

Tenis İl Temsilcisi İsa Taştan ise İç Anadolu Tenis Ligi'nin kendileri için bir rüya olduğunu ve desteklerle bu rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirerek; “İç Anadolu Ligi bizim rüyamızdı. Çok şükür il müdürümüzün sınırsız desteğiyle gerçekleşti. Bizim de cüzi gayretlerimizle bu işi başardık. Şuanda tüm kortlarımız dolu, 10 tane ilimizden gelen sporcular ulusal maçlarda kendilerini test ediyorlar. Bu, diğer branşlar için çok kolay bir şey ama tenis için başarılması zor bir işti. Çok şükür başardık. Şuanda çok güzel maçlar oynanıyor, milli sporcularımız burada. Çocuklarımız onlarla maç yapıyor. İlk hedefteki projemiz buydu, bunu gerçekleştirdik. Kayseri'de ilk olan İç Anadolu Ligi, bundan sonra diğer illerde devam edecek. Bu sayede lisanslı sporcu ve tescilli kulüp sayısı artmakta. Güzel sporcular çıkaracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.