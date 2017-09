Kampanya Açılış Töreni’nde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Her zaman üreticilerimizin yanında olacağız” dedi.

Şeker Fabrikası’nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Akay, “Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası sadece Kayseri’nin değil aynı zamanda Sivas’ın, Yozgat’ın, Nevşehir’in de önemli bir kısmını kapsayan üretim faaliyeti yapan kuruluşlardır. 1953 yılında kurulan Kayseri Pancar Kooperatifi’nin bu bölgede 830 köyde 77 bin 631 ortağı bulunmaktadır. Bölge tarımına ve çiftçisine büyük hizmet sunmaktadır. 1955 yılında faaliyete başlayan Kayseri Şeker, 2010 yılında yaşadığı badirelerin etkilerinden, sıkıntılarından kurtularak ayakta kalmayı başarmış, bugün gerek Orta Anadolu’nun gerek şeker sektörünün ve gerekse Türkiye’nin güçlü ve gelecek vadeden bir kuruluşu haline gelmiştir. Tüm Orta Anadolu coğrafyasına umut ve ekmek kapısı olan bir kuruluştur. Bu kampanya döneminde faaliyet sahamızda bulunan 4 ile bağlı 28 ilçe ve 238 köyde 9 bin 800 çiftçi ile 512 bin dekar arazide pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. Çiftçi ile 2 milyon 288 bin ton pancar üretim sözleşmesi yapılmakla birlikte brüt 3 milyon 100 bin ton seviyesinde üretim beklemektedir. İşlenecek pancar miktarının ise 2 milyon 850 bin ton olması beklenmektedir. İşlenecek bu pancardan 400 bin ton kristal şeker üretilecek olup, ülkemizde üretilecek şekerin tahmini yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Bu şekerle birlikte 570 bin ton yaş küspe ve 114 bin ton melas üretimi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu ürünlerin parasal değeri bugünkü fiyatlardan yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL’ye ulaşacaktır. Pancar Kooperatifi ve şirketlerle birlikte Kayseri Şeker topluluğunun bir yıllık cirosunun 1,5 milyar TL’yi aşması beklenmektedir. Amacımız çiftçinin gelirini artırmak değil, namerde merde bile muhtaç etmemektir. Bu çerçevede bu ürünlerde yaptığımız alımların, çiftçilerimizin lehine fiyat oluşmasına katkı sağladığını ve onların ziyadesiyle memnun kaldıklarına şahit oluyoruz. Bizim görevimiz çiftçinin gelirini artırmak olduğu kadar işini ve masraflarını azaltmak olduğu için, bu iş yükünü azaltmak amacıyla mauslarla pancar yükleme uygulamasını Türkiye’de ilk olarak 5 sene önce başlatmıştık. Başlangıçta tereddüt oluşsa da çiftçimiz kısa zamanda mausla pancar yüklemeye alışmış bulunmaktadır. Bu çerçevede bu kampanya döneminde yeni bir uygulama daha başlatma kararı verdik. ‘Programlı pancar alımı’ uygulamasını yıl başında yapılan eğitim toplantılarında çiftçimize anlatmış ve uygulama konusunda mutabakat sağlamıştık. Bu uygulama ile toplamda 45 milyon TL’nin üzerinde prim çiftçilerimize verilmiş olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

Hayvancılık tesisleri üzerinde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Akay, “Asıl üzerinde durmak ve geliştirmek istediğimiz konu hayvancılık tesislerinin kurulmasıdır. Pınarbaşı’nda yapımına başladığımız 2 bin 600 başlık büyükbaş besi ahırı inşaatı Ekim ayı sonunda tamamlanacaktır. Gemerek’te arazi temini yapılmış olup yine büyükbaş ahırı için proje çalışmaları başlamıştır. Yenifakılı’da hazineden yine ahır yapmak üzere arazi kiralaması işlemleri bitmek üzeredir. Arazi ıslahı konusunda Erciyes Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

"Tarım bir ülkenin olmazsa olmazı"

Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba her zaman üreticilerin yanında olacaklarını söyledi. Fakıbaba, “Bugün gerçekten çok mutluyum. Tarım bir ülkenin olmazsa olmazı. Eğer bir ülke kendi üretimini yapamıyor, gıdasını üretemiyorsa tam bağımsız ve özgür sayılamaz. Bu nedenle çiftçilerimizi ne kadar desteklesek az diye düşünüyorum. 10 bin çiftçi kardeşimizi bir araya getirip bunları beraberce kar ortağı yapmak gerçekten çok büyük organizasyon isteyen bir olay. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu modellerle şahsen Türkiye’nin çok ileriye gideceğine yürekten inanıyorum. İnşallah el ele verdiğimiz müddetçe biz her zaman desteklerimizi devam ettireceğiz, halkımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

"Şeker Fabrikası bizim çocukluğumuzda adeta fenomen gibiydi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ederek, “Şeker Fabrikası bizim çocukluğumuzda adeta fenomen gibiydi. Buralarda çalışmak bile avantajdı. 63 senedir Kayseri’ye, çiftçiye ve il ekonomisine katkıda bulunuyor. Arada yönetim zaafları oluyor, bir daha Allah göstermesin. Hüseyin bey ilk geldiğinde ‘durum nedir’ diye sorduğumuzda ‘Eksi 650’deyiz’ demişti. Şimdi sorduğumuzda ‘artı 500’lerdeyiz’ dedi. Helal olsun. Bize düşen de size yardımcı olmak, sıkıntıları ortadan kaldırmak. Bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son iki yılda çok önemli mücadeleler verdiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Özellikle son iki yılda yaşadıklarımız cumhuriyet tarihi boyunca yaşanmamıştır. Özyönetim ilan etmeye, paçavralarını asmaya başladılar. Allah’a hamt olsun öyle bir mücadele verildi ki 40 yıllık PKK böyle mücadele görmemiştir. Böyle verilen mücadele neticesinde hamt olsun PKK bitti. Şehirler, ilçeler, köyler, dağlar temizlendi. İnlerine giriliyor şimdi, inlerine girildi. Bunlarla verilecek mücadele milli mücadeledir” dedi.

“İstedikleri kadar kınasınlar, katiller ordusunu çukurlara gömdük, gömmeye de devam edeceğiz”

İHA ile yapılan operasyonlara tepki gösteren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Bakan Özhaseki, “Ana muhalefet partisi teröristleri dağlarda avlayan kendi milli aracımızı kınıyor. Bundan çok rahatsız olmuş beyefendi, biz de seni kınıyoruz. Meclise gireceksiniz, teröristi savunacaksınız. Lanet olsun senin gibi adama. Dürüst olacaksınız. Hiç geri adım atmaya niyetimiz yok, istedikleri kadar kınasınlar, yürüyüş yapsınlar. O katiller ordusunu çukurlara gömdük, gömmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan Özhaseki ayrıca DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini ifade etti.

"Ne yaptı size Sayın Erdoğan?"

Batılı ülkelere de seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Almanya’da seçim oluyor, Türkiye konuşuluyor. Ya kendi işinize baksanıza siz, niye bizimle uğraşıyorsunuz? Yok, amaçları farklı, yatıyorlar Türkiye, kalkıyorlar Türkiye. Yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan. Size ne yaptı Sayın Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan köprüler, tüneller, okullar yapıldı, ekonomi ayağa kalktı hamt olsun. Bir taraftan da darbecilere, kumpasçılara karşı dimdik ayakta durdu. İsteseler de başarılı olamayacaklar. Allah’ın izniyle bu birlikteliğimizi sürdürdükçe kimse bize dokunamaz" şeklinde konuştu.