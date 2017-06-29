Hayatını kaybeden yaşlanma hastası Gamze son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlanma hastalığına rağmen hayat sevinci ile herkese örnek olan Gamze Yağar, dün Almanya’nın Hemmingen eyaletinde hayatını kaybetmişti. Dün havayolu memleketi Kayseri’ye getirilen Yağar, öğle namazına müteakip Hunat Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde toprağa verildi. Kızının tabutunu omuzlayan baba Metin Yağar, kızının tabutunun başında gözyaşı döktü. Yağar’ın yakınları da tabutun başında bekledi. Kızını musalla taşına taşıyan baba Metin Yağar, gözyaşı döktü.

Fenerbahçeli oyuncular Volkan Demirel ve Mehmet Topuz’da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Gamze Yağar’ın cenazesine çelenk gönderdi. Ayrıca, 17 yaşında hayatını kaybeden Yağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmuştu.