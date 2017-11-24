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24 Kasım 2017 15:11

Hiçyılmaz: Kadına Yönelik Ayrımcılığı Ve Şiddeti Kabul Etmiyoruz

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Hiçyılmaz: Kadına Yönelik Ayrımcılığı Ve Şiddeti Kabul Etmiyoruz

24 Kasım 2017 15:11

Hiçyılmaz, “Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddet, toplumun tüm kesimlerinin kararlı mücadelesi ile durdurulabilir” dedi.


Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olarak uygulanan güç değil, psikolojik olarak da uygulanabilen bir eylem niteliği taşıdığını vurgulayan Hiçyılmaz, “Kadına yönelik her tür şiddet insan hakları temel ilkeleri bağlamında suçtur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede istenilen seviyede başarı sağlanamadığı görülmektedir. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ancak toplumun tüm kesimlerinin kararlı mücadelesi ile mümkün olabilecektir” diye konuştu.


Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Şiddetin önlenmesi için yapılan yasaların ve bunların uygulanmasının önemi kadar kadına bakış açısının değişmesi gerekmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, geleceğe daha da güvenle bakabileceğimiz unutulmamalıdır. Toplumumuzda kadının ekonomik ve sosyal konumu değiştikçe sorunlarda ortadan kalkacaktır. Bunu yalnız kadınların çabası değil, toplumun tamamının çabası gerçekleştirebilir. Bu düşüncelerle, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nün adına yakışır bir şekilde, kadınların uğradıkları şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkmasını temenni ediyorum.”




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