Hırka-İ Şerif Camii'nin temeli atıldı

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'nce yaptırılacak olan Hırka-i Şerif Camii'nin temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, İLBANK Bölge Müdürü Sönmez Ata, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

“Siz istediniz, Biz Yaptık”

Melikgazi Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında vatandaşların huzur ve refahını ilgilendiren birçok yatırımı dayanışma içerisinde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Belediyeciliğinin duayeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere tavsiyesi olan “Mazeret Değil Hizmet Üretin” sözünden hareketle her mahallemize her vatandaşımızın gönlüne dokunan hizmetler yapıyor, projeler üretiyoruz. Çünkü bizim hizmetlerimizin temelinde insan faktörü var. Sosyal, spor, kültür, eğitim, sağlık, restorasyon ve ibadethane alanlarında yaptığım hizmetler Türkiye'ye örnek ve referans oluyor, ödülden ödüle koşuyoruz. Semtlerimize yaptırdığımız cami ve kur'an kurslarının yanı sıra tarihi önemseyen, sahip çıkan anlayışla eski ve yok olmaya yüz tutmuş toplam 14 camimizi aslına uygun olarak restorasyonunu yaparak yeniden ibadete açtık. Bu hizmetleri yapmamıza imkan sağlayan tüm hemşerilerime minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Demokrasi Mahallesini ziyaretlerimizde vatandaşımızın bizlerden isteği olan cami inşaatının temelini atıyor olmaktanda büyük memnuniyet duyuyorum. Kısa sürede kazasız belasız tamamlanmayarak ve halkımızın hizmetine sunmayı istiyoruz” diye konuştu.

İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven de yaptığı konuşmada “Camilerimize, Kur'an kurslarımıza kısaca halkımızın hizmet aldığı her yerde Melikgazi Belediyesinin imzasını görüyoruz. Hizmetlerinden dolayı başta belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat'ın duası ile butona basılarak Hırka-İ Şerif Camii'nin temeli atıldı. Tören sonunda vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.