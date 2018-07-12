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12 Temmuz 2018 10:12

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Başkan Çelik’i ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Başkan Çelik’i ziyaret etti

12 Temmuz 2018 10:12


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaretinde eğitime Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğe vurgu yaptı. Büyükşehir’in desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Ekinci, Kayseri’de güzel hizmetler yapmak istediğini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci’ye görevinde başarı diledi. Kayseri’nin faydasına olan her işte yer alacaklarını dile getiren Başkan Çelik, “Bu şehirde uyum kültürü olduğunu her zaman söylüyoruz. Konu Kayseri olunca herkes bu şehrin ortak paydasında birleşiyor. Yeni okullar kazandırılması ile ilgili birinci ihtiyaç arazi. Bu konuda çok sayıda düzenleme yaptık. İnşallah bundan sonra da eğitim konusunda Kayseri’nin önde gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.




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