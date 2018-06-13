Jandarma Teşkilatından Vali Kamçı’ya Ziyaret

kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutan Yardımcısı J.Bak.Albay Gürsel Cebeci ve jandarma personeli Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Vali Kamçı, köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatının, özverili çalışmalarıyla tüm yurtta olduğu gibi İlimizde de güven unsurunun yapılanmasında çok ciddi çalışmalara imza attığını ifade ederek, Jandarma Teşkilatının 179. yılını kutladı.

Jandarma Teşkilatının 179 yıllık dönem içerisinde kendisini çağın gereklerine uydurarak ve yeni ve ihtisaslaşmış birimler kurarak, emniyet ve asayiş konusunda ülkemizde ve ilimizde çok başarılı hizmetler verdiğini ifade eden Vali Kamçı, bugüne kadarda bu hizmetleri başarılı bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı.

Vali Süleyman Kamçı “ Ayrıca vatan savunmasında canını hiçi sayarak şehit olan askerlerimize de Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve gazilerimize de huzurlu bir ömür diliyorum.” diye konuştu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı J.Bak.Albay Gürsel Cebeci’de Kuruluş yıldönümünde de daha önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için jandarma personelinin gece gündüz demeden özveri ile çalıştığını belirtti.