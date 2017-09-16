’Jüri Özel Ödülü’ Melikgazi Belediyesine

Juri Özel Ödülü, Melikgazi Belediyesinin 4 çalışmasına verildi.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yaptıklarını ve bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşça takdir edildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yarışmaya konu olan ve Kentin simgeleri arasında gösterilen Kazancılar Çarşısı Üst Örtü Ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi, Tarihi Camilerin Restorasyonu ile Gülük Evi Restarasyonu ödüle layık bulduğunu kaydetti.

Tarihi Kentler Birliğinin toplantısında yarışmaya katılan eserlerin sergilendiği bir de sergi açıldığını ve bu sergi de hem resim hem de video gösterisinin yapılarak katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Tarihi Kentler Birliği Özendirme yarışmaları yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, yerinde ve zamanında yapılması, yapılanın gelecek kuşaklara aktarılması noktasında bir kıstas olmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak yarışmaya 4 ayrı eser çalışması ile katıldık. Eserlerin tamamı bir bütün olarak değerlendirilerek JURİ ÖZEL ödülüne layık bulunmuştur. Bu ödül çok anlamlıdır. Çünkü jüri özel ödülleri hep örnek ve referans gösterilen çalışmalara öncülük etmektedir. Yani bu çalışmalar ülke genelinde diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları için bir referans olacaktır. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyetin ilk dönemine ait yapıları koruma altına alıyoruz. Aslına uygun olarak restore ettiğimiz yapılar bundan böyle kültür, sanat ve ticaret alalında gelecek kuşaklara hizmet verecektir.”