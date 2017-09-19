Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır mahallesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmada kaçak kazı yapan 6 kişinin 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet murç, 20 metre ip, 6 adet el feneri, 2 adet jeli kon bidon ile birlikte yakalandığı bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılarla ilgili olarak işlem başlatıldığını kaydetti.