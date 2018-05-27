Kadir Çöpdemir Forum Kayseri’de

Forum Kayseri tarafından düzenlenen Ramazan sohbetleri, birbirinden farklı isimlerin katılımlarıyla devam ediyor. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen Ramazan sohbetlerine, bugün Oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir konuk odu.

Bir süre ziyaretçiler ile sohbet eden Çöpdemir, hayat hikayesini anlattı. İnsanın gerçek samimiyetini yansıtırsa, daha başarılı olacağını söyleyen Çöpdemir, “Önemli olan kendi samimiyetimiz ama samimiyetsiz samimiyet değil. Gerçek samimiyetini, hakikiliğini ve içinden geçeni olduğu gibi yansıtmaktır. Onu yansıttığın zaman işler daha güzel oluyor. Biz yaptığımız radyo programında da, iyisiyle ve kötüsüyle, doğrusuyla ve yanlışıyla biz varız. Hakiki biz varız. Onun için o program çok lezzetlidir. Geçmişte dizilerde de oynadım. Hakiki duygularımı kattığım işler çok izlendi ama yapamadığımız işler çok izlenmedi. Önemli olan insanın kendi içini ve ruhunu yansıtabilmesidir” ifadelerini kullandı.