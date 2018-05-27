Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 09:26

Kadir Çöpdemir Forum Kayseri’de

Forum Kayseri’de Ramazan sohbetlerine katılan oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir, “İnsan gerçek samimiyetini yansıtırsa, daha başarılı olur” dedi.

Kadir Çöpdemir Forum Kayseri’de

27 Mayıs 2018 09:26


Forum Kayseri tarafından düzenlenen Ramazan sohbetleri, birbirinden farklı isimlerin katılımlarıyla devam ediyor. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen Ramazan sohbetlerine, bugün Oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir konuk odu.


Bir süre ziyaretçiler ile sohbet eden Çöpdemir, hayat hikayesini anlattı. İnsanın gerçek samimiyetini yansıtırsa, daha başarılı olacağını söyleyen Çöpdemir, “Önemli olan kendi samimiyetimiz ama samimiyetsiz samimiyet değil. Gerçek samimiyetini, hakikiliğini ve içinden geçeni olduğu gibi yansıtmaktır. Onu yansıttığın zaman işler daha güzel oluyor. Biz yaptığımız radyo programında da, iyisiyle ve kötüsüyle, doğrusuyla ve yanlışıyla biz varız. Hakiki biz varız. Onun için o program çok lezzetlidir. Geçmişte dizilerde de oynadım. Hakiki duygularımı kattığım işler çok izlendi ama yapamadığımız işler çok izlenmedi. Önemli olan insanın kendi içini ve ruhunu yansıtabilmesidir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç