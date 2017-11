Tutuklu sanık, “Ailesinden çok özür diliyorum, affına sığınıyorum” dedi.

30 Ocak 2015’te Kocasinan ilçesi Obruk Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.T. (28), tartıştığı Betül Türkmen (37) isimli kadını tüfekle vurarak öldürdü. Betül Türkmen’in cesedini Elagöz Mahallesi’nde boş bir araziye gömen E.T., daha sonra uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine girdi. Niğde Açık Cezaevi’nden kaçan E.T., 6 Mayıs 2017’de cesedin yerini değiştirmek isterken olayın takipçisi olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince suçüstü yakalandı. Cinayeti itiraf eden E.T.’nin kadını gömdüğü alanda kepçe kazısı sonrası Betül Türkmen’in kemikleri bulundu. E.T., kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma genişletilerek, Ş.A.Y., S.B.D., S.Ç, Ö.M., M.K. ve H.A. hakkında da ‘kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, suç delillerini yok etme, değiştirme, gizleme, suçu bildirmeme’ gibi suçlardan dava açıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar E.T., Ş.A.Y., H.A. ile tutuksuz sanık S.Ç. ve avukatları, öldürülen Betül Türkmen’in şikayetçi annesi G.A. ve kızı G.T. duruşma salonunda hazır bulundu. Başka suçtan Kırşehir’de tutuklu bulunan sanık M.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuksuz sanık S.B.D. ile firari sanık Ö.M. duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının müdahillik talebi de kabul edildi.

Şikayetçi aile, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Tanık olarak dinlenen T.Ç. isimli kadın, “E.T.’yi çok fazla tanımam. Bana bir kadının kendisine yanlış yaptığını ve öldürdüğünü söylemişti” diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanık E.T., “Ben affımı önce Allah’tan, sonra ailesinden, sonra da sizlerden istiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ailesinden özür diliyorum” derken, diğer sanıklar da ‘Adaletinize sığınıyoruz’ dediler.

“Kahpeleri bu dünyada yaşatmayacağız” diyerek vurmuş

Sanık E.T. önceki celsede, “Olay günü Betül Türkmen ile kendi rızası ile buluştuk. Arkadaşım H.A. ile birlikte eve gittik. Burada alkol, uyuşturucu aldık. Sobanın yanında bulunan tüfekle oynarken kendiliğinden tüfek ateş etti, kadına isabet etmedi. Sonra H.A.’nın omzuna tüfeği koyarak Betül Türkmen’e ‘Kahpeleri bu dünyada yaşatmayacağız’ diyerek sıktım. H.A.’dan evin anahtarını aldım. Betül Türkmen’i sürükleyerek battaniyeye sardım, gömdüm. Tüfeği ve kadının çantasını parçaladım” diye savunma yapmıştı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.T.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet, ‘hürriyeti alıkoyma’ suçundan ise 4 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ş.A.Y. ve H.A.’ya da ‘kasten adam öldürmeye iştirak’ suçundan 25’er yıl hapis, ‘hürriyeti alıkoyma’ suçundan ise ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıklar S.Ç., S.B.D. ve M.K.’nın delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi. Firari sanık Ö.M.’nin dava dosyası ise tefrik edildi.