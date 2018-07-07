Kalkan: "24 Haziran diğer ülkelere ders verdi"

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği’nin Temmuz ayı Divan Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katılımı ile düzenlendi. Bir restoran da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleriyle milletin siyasetin tartışmasız tek hakemi, egemenliğin kayıtsız şartsız hakim olduğunu bir kez daha kayıt altına almıştır. Seçim süreci, seçimlere katılım oranı ve seçim sonuçlarının ortaya çıkmasından adayların, partilerin ve toplumun farklı kesimlerinin seçime ve sonuçlarına dair açıklamaları, Türkiye’de demokrasiye olan inancın derinliği, demokrasi kültürü noktasında ulaşılan seviye yönüyle demokrasi konusunda kendilerini bize ders verecek konumda gören ülkelere örnek olacak ve ders verecek konumda olduğumuz tescillenmiştir. Sandığa gitme oranının 86.5 gibi rekor bir düzeyde gerçekleşmesi 15 Temmuz’da millet iradesini ve devlet idaresini korumak için alanları dolduran milletimizin demokratik tercihini sandığa yansıtmak, kendisinin onayıyla değişen yeni hükümet sisteminin kuruluşuna tercihiyle destek olmak konusundaki hassasiyetini de yansıtmaktadır" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Memur-Sen’in Tükiye’nin en güçlü sendikası olduğunu söyleyerek, "Memur-Sen bünyesinde barındırdığı 11 tane alan ile adeta Türkiye’nin güçlü sendikasıdır. Bugüne kadar bizlerle yapmış olduğu çalışmalarda nezaketlerinden ve saygılarından hiçbir zaman taviz vermeden bizlerle görüşmelerini yapmış ve isteklerine de kavuşmuşlardır. Adı memurda olsa işçide olsa sendika sendikadır. Biz sendikalaşmayı olmazsa olmaz kabul ederiz ama kırıp döken, yakan ve yıkan sendika anlayışını hiçbir zaman tasvip edemeyiz. Bu ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanını, milletini ve devletini inancını seven bir milletin evlatları olarak hepimiz için geçerli olması gereken bir boyuttur. İşte Memur-Sen ve kuruluşlarını biz bu anlayış da gördük. Hep nezaket hep iyi niyet ve bu iyi niyetin sonucunda da tuttuğunu koparan bir sendika anlayışı ile gördük. Böyle bir sendika anlayışını ve yapısını tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Allah sayılarını artırsın diye dua ve temennide bulunuyorum. Hakkı asla göz ardı edemeyiz. o açıdan biz ’Hak verilmezse alınır’ mantığı içerisinde gerek belediyelerde gerekse diğer kamu kuruluşlarında çalışan kardeşlerimizin hakkını önce vermeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.