Kaymakam Duru, Mehmetçik ile iftar açtı

İftarda Kaymakam Duru’ya İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çifçi eşlik etti. Kaymakam Duru iftardan sonra askerlerle sohbet etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bugün altıncı iftarımızı Develi İlçe Jandarma Komutanlığımızda vatani görevini yapan Mehmetçiklerimizle açtık. Mehmetciklerimizle iftar sonrası ağabey-kardeş sohbet edip morallerinin ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlamaya çalıştık" dedi.

Kaymakam Duru, "Edirne’den Hakkari’ye kadar bizlerin ve Necip Büyük Türk Milleti’nin güvenliğini sağlayan rütbeli rütbesiz bütün Mehmetçiklerimizi Rabbim korusun ve kollasın inşallah" dedi.